Erfurts Prinzenpaare - wo seid ihr? Karnevalisten begeben sich auf kuriose Suche

Erfurt. Einmal Prinz zu sein, das wäre schön. Heißt es in der Prinzenhymne. Und dann, nach vielen Jahren wieder auf der Bühne steh’n, wäre auch was. So wünschen es sich Erfurts Narren.

Die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) feiert am 26. Januar ihre Jubiläumsprunksitzung anlässlich ihres 33-jährigen Bestehens. Bereits zur grandiosen Proklamation am 11.11. im Erfurter Kaisersaal wurde die Idee geboren, alle ehemaligen Prinzenpaare und Kinderprinzenpaare der Landeshauptstadt einzuladen und ausfindig zumachen

„Neben den amtierenden Prinzenpaar Ronny I. und Julia I. möchten wir diese nochmals auf die Bühne holen“, sagt Programmchef Kai Grün, der selbst 2019 Prinz war. Jetzt gilt es, auf allen Wegen die Tollitäten zu erreichen. Kai Grün verrät: „Wir haben bereits eine 92-jährige Prinzessin gefunden und auch Prinz Hans von 1976 hat sich gemeldet.“

Viele freuen sich, dass man an sie denkt. „Ich staune, wer so alles anruft“. Auch über das Internet und über die Vereinspräsidenten suchte das Team ehemalige Prinzenpaare. Am 11.11. war wohl auch die ehemalige Prinzessin von 1976 im Kaisersaal. Und entwischte wieder. „Wir würden uns freuen, wenn sie sich auch meldet.“

Übrigens, den allerersten Prinzen, damals noch ohne Prinzessin, gab es 1935, Dr. Werner Richter. Es folgten Egon und Hans. 1938 waren Herbert Ernst und Liselotte Köhler das erste Prinzenpaar.

Aktuell konnten bereits über 20 Paare für den Galaabend gewonnen werden. „Es wäre mega, mindestens 33 Prinzenpaare entsprechend des Jubiläums begrüßen zu dürfen“, sagt Prinzessin Julia. Alle ehemaligen Prinzessinnen und Prinzen sind aufgerufen, sich per Mail unter vorstand@erfordia-helau.de oder direkt bei Kai Grün unter 0175/9077900 zu melden. Ebenfalls können auch über den genannten Kontakt Karten für dieses Spektakel vorbestellt werden.