Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurts Rupfi bleibt beliebtes Fotomotiv

An einer Glühweinbude tauschen Besucher Rezepte für den Gänsebraten aus. Über die Größe der beleuchteten Sterne und welcher als Geschenk angemessen ist, diskutiert eine Familie am Stand gegenüber. Und ein Fotomotiv fürs Familienalbum lässt sich offensichtlich an jeder Ecke des bunten Trubels auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt finden an diesem letzten Tag, dem 4. Advent. Und am Nachmittag ist es bereits rappelvoll, nicht nur der Domplatz quillt förmlich über vor gut gelaunten Menschen.

Doch am Abend ist Schluss für dieses Mal. Noch in der Nacht zum Montag beginnt das Abbauen. Der Märchenwald, die große Pyramide auf dem Domplatz und „Florales zur Weihnachtszeit“, die Weihnachtsbindeschau im Felsenkeller, können hingegen noch bis zum 27. Dezember bewundert werden. Dann müssen auch diese weichen, „damit der Domplatz frei ist für die große Schlacht am 31. Dezember“, sagt Marktmeister Sven Kaestner. Unbedingt möchte er Märchenfreunden noch die Märchenmatinee ans Herz legen. Die findet am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Ökobackstube statt. Märchenerzähler Andreas vom Rothenbart unterhält sein Publikum ab 11 Uhr bei freiem Eintritt. Knapp 2,2 Millionen Besucher hat der Erfurter Weihnachtsmarkt in diesem Jahr zu verzeichnen. Mit einer Dauer von 27 Tagen liegt er bloß im Mittelfeld, was die Länge betrifft. Mit den Zahlen aber nicht. Die sind rekordverdächtig. „Für uns ist der Tagesdurchschnitt am aussagekräftigsten“, erklärt Kaestner. Und ein Schnitt von 80.000 Besuchern pro Tag ist durchaus ein Spitzenwert. 2018 lag er bei 66.000 Menschen täglich. Mehr als 70.000 waren es im Lauf der Jahre immer mal wieder. Nun aber 80.000. Dass dieser Weihnachtsmarkt so erfolgreich war, erklärt sich der Marktmeister zum einen mit der Neugier auf Erfurt. Immerhin schnitt der hiesige Weihnachtsmarkt bei einem europäischen Vergleich 2018 als bester deutscher Weihnachtsmarkt ab. Zum anderen bringt der ICE-Knoten mehr Publikum in die Stadt, welches ohne eines der zu dieser Zeit äußerst knappen Hotelbetten ergattert zu haben, gut nach Hause gelangen kann. Kuriose und schöne Begebenheiten gab es auch. Dabei soll der betrunkene schlafende Waschbär als Einzelfall andere nicht überschatten. Marktmeister Kaestner erinnert lieber an die vergessenen Marken-Uhren und den glücklichen Ausgang der Geschichte. „Es ist ein großer Vorteil, dass hier alle seit Jahren Hand in Hand arbeiten, da lassen sich Lösungen finden.“ Polizei, städtische Ämter wie das Tiefbau- und Verkehrsamt, die Feuerwehr, DRK und ASB, … die Liste ließe sich noch erweitern. Vor besondere Herausforderungen wurden alle Beteiligten durch die Live-Übertragung des MDR am 7. Dezember gestellt, zeitlich, logistisch und sicherheitstechnisch. Alles lief glatt. 120 Minuten lang wurde „Weihnachten bei uns“ direkt vom Domplatz gesendet. Was im Nachhinein bleibt, das sind laut Kaestner „wirklich tolle Bilder, auch mit der Drohne von oben, die über den Sender gingen“. Von Seiten der Polizeiinspektion Nord kann Anika Wagner dem Weihnachtsmarkt einen „recht entspannten Verlauf“ bescheinigen. Dass die Feuerwehr kein einziges Mal zum Domplatz ausrücken musste, war einem Feuerwehrmann zu verdanken. „Er stand zufällig daneben, als eine Fritteuse aus dem Ruder lief“, erklärte Sprecher Lars Adlung. Ansprechpartner in Sachen Erste Hilfe waren ASB und DRK. 190 Behandlungen und davon 38 Einweisungen ins Krankenhaus konnte Gerald Zeiger vom ASB vermelden. „Kreislaufprobleme oder Stürze waren viel vertreten, Alkohol war nur selten ein Grund, uns aufzusuchen“, sagt er. Ein beliebtes Fotomotiv bleibt Rupfi, der als Figur im Märchenwald seinen Platz gefunden hat. Foto: Lydia Werner