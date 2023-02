Erfurts Wort zum Sonntag: Ein Gebet für Andrej aus der Ukraine

Matthias Rein, Senior des Evangelischen Kirchenkreises Erfurt, fragt sich, wie es einem Freund der Familie ein Jahr nach Kriegsbeginn gehen mag.

Wie mag es Andrej gehen? Im Sommer 1999 kam er in unsere Familie nach Mecklenburg-Vorpommern als Au-pair. 24 Jahre war er damals alt. Ein Jahr lang betreute er liebevoll unseren damals 18 Monate alten Sohn. Andrej stammte aus Luhansk im Donbass in der Ukraine.

Der Vater war Ukrainer und seit dem Einsatz bei der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl 1986 schwer krank. Die Mutter war Russin. Sie arbeitete als Buchhalterin in einer Getreidemühle und versorgte die Familie. Die Ferien verbrachte Andrej bei den Großeltern in Russland. Während seiner Zeit bei uns erzählte er viel von Zuhause und war neugierig auf das Leben in Deutschland.

Wie mag es ihm jetzt gehen? Er ist jetzt 48. Steht der Wohnblock noch, in dem er aufwuchs? Hat er beim sogenannten Referendum für den Anschluss seiner Region an Russland gestimmt? Lebt er noch?

Vor einem Jahr begann die Invasion der russischen Armee gegen die Ukraine. Die Soldaten sollen das Land von einem „faschistischen Regime“ befreien und ihm die „Werte der russischen Welt“ bringen. Seit einem Jahr zerstören russische Raketen ukrainische Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser, Stromversorgungseinrichtungen, Museen und Kirchen.

100.000 Menschen wurden getötet, keiner weiß es genau. Millionen Menschen sind vor dem Krieg geflohen. Wir sind entsetzt. Dieser Angriffskrieg ist Unrecht. Er schafft weder Recht noch Frieden.

Seit dem Februar 2022 sind auch Erfurter Christinnen und Christen eng mit den Menschen in der Ukraine verbunden. Sie spenden, sie besorgen Wohnraum, organisieren Sprachunterricht und vermitteln Arbeitsmöglichkeiten, sie helfen den Kindern und Jugendlichen. Sie beten mit den Ukrainern und für die Menschen in der Region. Und sie ringen um eine Antwort auf die Frage, wie dieser Krieg beendet werden kann.

Raketenabwehr rettet Leben. Wie viele Tote soll es noch geben? Wie kommen Verhandlungen in Gang? Was ist gerecht? Gott will nicht Krieg, Tod und Gewalt. Gott will Recht, Schutz der Schwachen und Frieden. Das bewegt uns heute, ein Jahr nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Wir beten für die Opfer. Wir beten um Frieden. Ich denke auch an Andrej und bete für ihn.

Matthias Rein ist Senior des Evangelischen Kirchenkreises Erfurt