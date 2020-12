Gegen die Schließung des Hotels Erfurter Hof wurde in den 1990-er Jahren demonstriert. Eine TV-Dokumentation erinnert jetzt an die Geschichte des Hotels.

Erinnerung an den Erfurter Hof: Jahresende im Interhotel

Gleich in den ersten Fernsehminuten ist der „Erfurter Hof“ präsent in der Fernsehdokumentation „Interhotels“, die zum Jahresausklang auf MDR läuft: Luftaufnahmen sowie Kurzgespräche mit „Karat“-Gitarrist Bernd Römer, ein Erfurter, sowie Ingrid Geyer, zuletzt Kaderchefin im Traditions-Komplex, gehören zur Zeitreise zurück in die Wende-Jahre. Der dieses Jahr fertig gestellte Film von Reinhard Joksch beeindruckt mit Recherchen zum Verkauf und Umbau der renommierten Häuser der DDR-Interhotelkette. Mit Treuhandentscheid wurden diese unfreiwillige und widerständige Akteure eines Treuhand- Wirtschafts-Krimis. Wobei die Schließung als Nobel-Hotel oftmals nicht das Ende darstellte.



Das Valuta-Hotel „Stadt Halle“ beherbergte nach der Wende erst bundesdeutsche Politiker und zuletzt Flüchtlinge der ersten Welle 2015. Das legendäre „Astoria“ in Leipzig feierte die Silvesterparty 1996 als Abschiedsparty einen Tag früher. Und wurde dann zum Abrissobjekt. Inzwischen wird es trotz vielfacher Probleme und unter Denkmalschutz stehend aufwendig wieder aufgebaut, erhalten als Teil der Stadtgeschichte.



Das hätten sich die Erfurter auch gewünscht. Ab 1872 waren in dem elitären Haus Kossenhaschen/ Erfurter Hof, vis-a-vis dem Hauptbahnhof, berühmte und berüchtigte Gäste (wie der Hochstapler Domela) ein und ausgegangen. Im Film werden historische Aufnahmen ebenso gezeigt wie private Fotos. Die Erfurter verbinden die Restaurants des Hauses in ihren Erinnerungen mit hochwertiger Gastronomie, mit Familienfeiern, Tanzveranstaltungen. Und dann war man für einen Augenblick der Nabel der „Weltgeschichte“: 1970 beim Treffen von Willy Brandt mit Willi Stoph. Dabei gewesen zu sein, zumindest im abgeschirmten Publikum, das gehört zu den Lehrlingserinnerungen auch von Musiker Bernd Römer.



Doch 1996 ist Schluss mit der Hotel-Ära im ersten Haus am Platz. Es folgen lange Jahre des Leerstands, bis die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) den Umbau und die Wiederbelebung stemmt: als Bürokomplex für ein Geldinstitut. Moderner Zeitgeist hinter der historischen Fassade...



Was ist noch geblieben? Ein Schriftzug auf dem Dach des Hotel-Ensemble erinnert an das Treffen von 1970. Und schon 20 Mal trafen sich die einstigen Mitarbeiter zum inzwischen angestammten Erfurter Hof-Treffen: Zimmermädchen, Portier, Küchenchef, Kaderleiterin, einstige Lehrlinge. . . Allerdings nie im „Erfurter Hof“, was heute eine markante Ortsbezeichnung ist, aber keine Hotel-Adresse mehr.



Im Organisationsteam des auch für 2021 wieder geplanten Treffens sind die Brüder Werner und Norbert Lusche nicht wegzudenken. Auch im Film von Reinhard Joksch haben sie ihren Auftritt, gedreht wurde im August 2019 während des Hof-Treffens. Da waren die Erfurter Gastronomen bereits seit zwei Jahren mit den Filmleuten im Gespräch, Lusches vermittelten Kontakte zu und Interviews mit den einstigen Kollegen. Deren Geschichten ergäben noch mal einen eigenen Film! Bei den ersten Gesprächen zum Filmprojekt 2018, in einem Beratungszimmer im „Kosmos“, ging es zunächst seitens Reinhard Joksch um das Einsammeln von Geschichten. Allein diese ergäben einen abendfüllenden Film.



Aber der Regisseur hatte andere Intentionen. Zum roten Faden im 90-minütigen Film über die Interhotels wurde die wirtschaftliche Intrige hinter den schillernden Fassaden, politisch gewollt und forciert. In Einzelschicksalen klang dazu an, welchen Preis tausende Mitarbeiter und ihre Familien dafür bezahlten.



Jahresende im Interhotel: Das verhieß einst internationale Gastronomie, die Begegnung mit prominenten Künstlern, ein Fünf-Sterne-Kapitel regionale Geschichte.

Das Ende für die Hotels Mitte der 1990er Jahre, mit nur einer Ausnahme (Suhl), bildet ein eigenes Kapitel im Rückblick auf 30 Jahre Wende. Wer sein Wissen dazu mit seinen Erinnerungen verbinden will, kann den Film „Interhotels“ derzeit in der Mediathek von MDR/ARD finden.