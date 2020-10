„Das war einmal ein Friedhof?“, wird heute vielfach von der jungen Generation angezweifelt, die im Südpark nach Möglichkeiten der Erholung sucht oder die Kinder zum Spielen loslässt.

Die alten Erfurter haben den Friedhof noch gut in Erinnerung. 1871 wurde er eröffnet, in einer Zeit, als Erfurt erblühte, die Wirtschaft boomte und sich der Reichtum einzelner Erfurter mehrte. Die konnten es sich leisten, für sich und ihre Familien große Grabstätten zu reservieren – und oft schon vor ihrem Tod zu gestalten.

Der Südfriedhof bot reichlich Platz dafür. Innerhalb von sechs Jahren war die gesamte Flur über 13 Hektar von der Johann-Sebastian-Bach-Straße im Norden bis zur Schützenhaus-Straße (heute Werner-Seelenbinder-Straße) im Süden belegt. Unternehmer, Mediziner und Künstler fanden hier ihre letzte Ruhestätte.

Es gab eine Trauerhalle nebst Krematorium, damals (neben Gotha) das einzige Thüringens. 1977 wurde es abgerissen. Lediglich das Ausbildungsgebäude, das auf dem Gelände für angehende Landschaftsgärtner gebaut wurde, zeugt heute noch von der einstigen Pracht.

Der Südfriedhof wurde von prächtigen Grabanlagen dominiert, wie dieses Familiengrab des Gisperslebener Stahlbau-Unternehmers Rothe. Foto: Archiv Grobe

Dass es auf dem Südfriedhof nicht mehr für alle reicht, wurde bereits 1913 offensichtlich, als mit dem Bau des Hauptfriedhofes als Ersatz begonnen wurde. Ab 1936 wurden aus diesem Grund keine Erdbestattungen mehr genehmigt. Bis 1956 wurden auf dem Südfriedhof mehr als 75.000 Verstorbene beigesetzt.

Schließlich wurde der Friedhof geschlossen, um nach einer Totenfrist von 20 Jahren in einen Park umgewandelt zu werden. Dass diese Frist mit Parteibeschluss verkürzt wurde, um 1969 mit dem Bau der Parteischule beginnen zu können, ist Geschichte.

1978 wurde der Friedhof geräumt. Die Hälfte der Fläche wurde zum heutigen Südpark umgestaltet, wobei am einstigen Wegenetz weitestgehend festgehalten wurde. Was vom Totengedenken geblieben ist, ist eine Gedenkstätte für die Erfurter Bombenopfer des Zweiten Weltkrieges, und eine für die in faschistischen Lagern umgekommenen Polen. Einige der Grabsteine und Bildhauereien wurde damals auf den Hauptfriedhof umgesetzt oder für dekorative Zwecke neu genutzt.

Vieles auf Nimmerwiedersehen verschwunden

Ein einstmals auf einem Grabmal zu findender Marmorengel, zum Beispiel, stand lange Zeit im Andachtsraum der vom Katholischen Krankenhaus genutzten Villa im Dalbergsweg. Viel ist aber auf Nimmerwiedersehen verschwunden, vergessen, vernichtet, zweckentfremdet.

Eine kleine Erinnerung an den Südfriedhof gibt es demnächst im 12. Teil der „Grünen Reihe“, einer Serie von Broschüren, die sich speziell der Historik Erfurter Grünanlagen widmet.

Fest steht, dass die Erinnerungen an den Südfriedhof immer mehr verblassen. Deshalb rufen wir auf, in den Fotoalben der Vorfahren zu kramen – in denen sich Ansichten des Südfriedhofs befinden könnten. Auch würden wir uns über Erinnerungen und Geschichten freuen. Obgleich es wohl nur traurige Anlässe sind. Und vielleicht gibt es ja hier und da Kenntnisse über bislang verschwunden geglaubte Überbleibsel, die nicht an andere Stellen umgesetzt worden sind.

Erinnerungen an den Südfriedhof (Fotos, Geschichten, Zeitzeugnisse) sind per Mail willkommen an: erfurt@thueringer-allgemeine.de