Erinnerungen an die Wende in Ingersleben

Damit hatte Michael Göring nicht gerechnet! Auf der Suche nach Erinnerungen an die Zeit zwischen der Grenzöffnung und der ersten Kommunalwahl im Mai 1990 fand er in seinen Unterlagen eigentlich nichts. Kein Plakat, kein Flugblatt, kein Foto . . .

Dabei war es die aufregendste Zeit seines Lebens, in der nicht nur sein Leben auf den Kopf gestellt wurde. Der damalige Pfarrer von Ingersleben ermöglichte es, dass es im geschützten Raum der Ingerslebener Kirche für die Einwohner der Region ein Podium gab, bei dem in die Zukunft geblickt werden konnte. Wie die sogenannte Wende in Ingersleben Fahrt aufnahm? Auch daran schwinden mit der Zeit bereits die Erinnerungen. Gemeinsam mit dem ersten frei gewählten Bürgermeister des Dorfes, Detlef Stender, kamen sie dann doch zurück. Und dies mitunter sehr deutlich.

Stimmung zur Kommunalwahl im Mai 1989 „etwas schwierig“

Erinnerungen an Wasserwerfer, an überfüllte Kirchen, an endlose Diskussionen, an die Demos in Erfurt. Bei Michael Göring war die letzte Kommunalwahl der DDR, im Mai 1989, der entscheidende Grund, irgendwie aktiv zu werden. Die Stimmung in Ingersleben sei damals bereits „etwas schwierig“ gewesen. Erstmal fiel bei der Wahl auf, dass viele die Wahlkabine nutzten – und das nicht, um mit Ja für die Kandidaten der Nationalen Front zu stimmen. Um so größer war die Verwunderung über das Wahlergebnis, laut dem es keine Gegenstimme gab, 100 Prozent für die Kandidaten der Nationalen Front.

Göring hatte auf die Teilnahme an der letzten DDR-Wahl verzichtet, stattdessen eine Wahlparty im Pfarrhof von Ingersleben organisiert. Auf einen Schlag gab es im Ort sehr viele Leute, für die sich bei der Staatssicherheit interessiert wurde. Dann kam der Aufstand in China, der im Juni blutig niedergeschlagen wurde. Und mit ihm Reaktionen in der DDR. Der Pfarrer von Apfelstädt habe das Bild eines blutenden Chinesen in den Schaukasten gehängt – bis der ABV ankündigte, dass der Schaukasten entfernt wird, wenn das Bild nicht verschwindet. Und danach ging es eigentlich sehr schnell. Vor allem aus Erfurt kamen immer mehr deutliche Signale – aus der Augustinerkirche. Gemeinsam mit seiner Frau (Katrin Göring-Eckardt) hat der Ingerslebener Pfarrer diese für Erfurt entscheidende Zusammenkunft besucht. Die Kirche war brechend voll – trotz der Wasserwerfer, die davor vorgefahren waren. Die Angst vor Gewalt war damals noch nicht gebannt – weshalb seine Frau die Kirche mit dem erst wenige Tage alten Nachwuchs vorzeitig verließ.

Mit diesem Schreiben wurden die Ingerslebener aufgefordert, den „Runden Tisch“ zu unterstützen. Foto: Heimatmuseum Ingersleben

Michael Göring hat Ende September 1989 auch die Kirche in Ingersleben für eine erste Veranstaltung geöffnet, zu „Gesprächen“ -- auf denen kräftig Luft abgelassen wurde. Dabei sei es nicht so gewesen, dass gleich das Ende der DDR oder die Wiedervereinigung gefordert wurde, es ging um fast banale Alltagsprobleme, wie den fehlenden Münzfernsprecher im Ort. Unter der Regie des Arbeitskreises „Arbeit auf dem Lande“ wurden weitere Veranstaltungen in Kirchen organisiert -- nicht nur in Ingersleben. Göring: „Im Herbst 89 bin ich von Kirche zu Kirche gefahren.“ Die nach den Demos in Leipzig ab Oktober stets bis auf den letzten Platz besetzt waren -- das Motto der Veranstaltung sei dabei vollkommen egal gewesen. Jeder habe gewusst: Hier kann ich etwas sagen, ohne drangsaliert zu werden.

Der große Zulauf, der Drang nach Veränderung, führte dann zur Idee für ein Treffen der CDU-Vorsitzenden der Region im Marienthal – zur Klärung der Frage, wie geht es weiter? Das Ergebnis der Diskussion sei inzwischen zwar verblasst -- an den überfüllten Parkplatz vor der Marienthal-Brücke kann sich Michael Göring aber noch sehr gut erinnern. Da standen weit mehr Autos, als das Treffen Teilnehmer hatte – „jede Menge Raucher und Liebespärchen, die die Gaststätte im Blick behielten“. Die Staatssicherheit war hell wach, hörte die Glocken läuten . . . Und sie verhielt sich nicht immer still: In Arnstadt etwa wurden Demonstranten verfolgt, sprach sich schnell herum.

In der Presse (Volk) wurde bereits im November 1989 sehr offen über die Wende-Bewegung berichtet. Foto: Heimatmuseum Ingersleben

Besonders in Erinnerung geblieben sind den Ingerslebenern die Ereignisse am 10. November 1989. Erstmals wurde im Dorf eine Versammlung außerhalb der Kirche durchgeführt -- im Saal der Schenke. Im Podium saßen neben der neuen Opposition auch der alte Bürgermeister und die neue SED-Parteisekretärin („die heulte, weil sie sich für ihre Partei schämte“) – in der Weinstube feierte ein Stasi-Offizier seinen 50. Geburtstag. Irgendwann ging die Tür auf und es war der Ruf zu hören: „Die Grenze ist auf“. Michael Göring hat es heute noch vor Augen, die eine Hälfte dachte der Mensch ist besoffen, die andere verließ den Saal, setzte sich ins Auto und fuhr Richtung Grenze.

Dazu fiel im Saal das Licht auch noch aus, bei Kerzenlicht wurde weiter getagt. Diejenigen, die geblieben waren, hatten erst am Abend in den Nachrichten gesehen, dass das mit der offenen Grenze stimmte.

Unerwarteter Besuch aus Bayern half mit Technik

In Erinnerung geblieben ist auch ein unerwarteter Besuch aus Bayern. Der Leiter der Münchener Rückversicherung war gebürtiger Gothaer und wollte der Opposition helfen. Er nahm Wünsche entgegen, brachte Schreibmaschinen und einen Kopierer nebst Zubehör, auf dem Flyer und später Wahlaufrufe gedruckt werden konnten – nicht nur für den Demokratischen Aufbruch.

Die Hälfte der Lieferung hatte allerdings aus Nürnberger Lebkuchen bestanden. Der Vorrat habe fast bis zur Kommunalwahl gereicht.

Der nach der Kommunalwahl neu formierte Gemeinderat 1990 bei seiner ersten Bestandsaufnahme im Ort - mit Pfarrer Michael Göring (r.) und Bürgermeister Detlef Stender (2.v.r.). Foto: Heimatmuseum Ingersleben

Im Januar 1990, als in Ingersleben ein eigener „runder Tisch“ ins Leben gerufen wurde, hatten sich die Prioritäten im Ort bereits entschieden geändert. Ein Münzfernsprecher war nicht mehr genug – inzwischen wurde nach der Einheit gerufen, nach der D-Mark. Das Ziel von Michael Göring, ein Sozialismus mit demokratischen Freiheiten, der vom „Demokratischen Aufbruch“ und vom Bündnis „Demokratie Jetzt“ favorisiert wurde, war bereits in weite Ferne gerückt – vor allem nach der Volkskammerwahl im März 1990, bei der die CDU mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt. Als mit der Ost-CDU die Allianz für Deutschland geschmiedet wurde, trat Göring aus der CDU aus. Ohne Parteibuch hat er sich nach der Kommunalwahl im ersten frei gewählten Gemeinderat von Ingersleben engagiert. An der Seite von Bürgermeister Detlef Stender als Vorsitzender des Gemeinderates. Erinnerungen an diese Zeit fanden beide letztendlich noch im Ingerslebener Heimatmuseum. Museumsleiter Dieter Manns hat zumindest einige Fotos und Unterlagen für die Zukunft bewahrt.