Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung: Polizei muss in Erfurt Mann aus Toilettenhäuschen befreien

Erfurt. In Erfurt war ein Mann eine ganze Nacht in einem öffentlichen Toilettenhäuschen eingeschlossen. Die Polizei ermittelt nun, ob er sich selbst in die missliche Lage brachte oder andere.

Am Samstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, hörten Anwohner der Erfurter Brühlervorstadt Hilferufe aus einer Parkanlage. Als sie diesen nachgingen, stellten sie fest, dass eine Person in einer öffentlichen Toilette eingeschlossen worden war und informierten die Polizei. Nachdem der 47-Jährige Erfurter aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte, schilderte er den Beamten, dass er sich am Abend des Vortags aufgrund der starken Regenfälle Schutz suchend in das Toilettenhäuschen flüchtete, wo ihn nach reichlich Alkoholgenuss schließlich der Schlaf übermannte. Als er aufwachte und bemerkte, dass er das Gebäude nicht verlassen kann, rief er dann um Hilfe.

Ob lediglich eine Sorgfaltspflichtverletzung oder gar Vorsatz zum Einschluss der Person geführt habe, sei nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, hieße es am Sonntag von der Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Freiheitsberaubung eingeleitet.

