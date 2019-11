Ein treffenderes Lied hätten die „Bruch-Blech-Bräzel-Big-Bier-Bichlers“ für Ernas Auferstehung am Stausee Hohenfelden kaum wählen können. „Hoch soll sie leben“ stimmten sie am Samstagnachmittag an. Und sie hatten Recht damit.

Immerhin 16 Meter gen Himmel reicht die Holzplastik, die damit als die höchste ihrer Art bundesweit gilt. Wie ein gigantischer weißer Spargel thront der geschälte Douglasienstamm, der im Forst in Richtung Kranichfeld zu solch stattlicher Größe wuchs, nun am Seeufer. An seiner Spitze streckt eine etwas fülligere Dame mit Brille und Badekappe ihre Arme über den Kopf und macht sich bereit für den Sprung ins Wasser – Erna.

Sie ist eine von zehn Kunstwerken, die im September beim ersten internationalen Bildhauer-Symposium am Stausee entstanden. Gestaltet wurde „Erna“ vom 33-jährigen Jenaer Tim Weigelt. Ihr eigentlicher geistiger Vater, der Holzbildhauer Wolfgang Schott (66) aus Seßlach in Bayern, war im Juli dieses Jahres plötzlich verstorben. Weigelt sprang beim Symposium für ihn ein – und schuf in nur einer Woche Gewaltiges. Ein 100-Tonnen-Kran mit einem 58 Meter langen Teleskop-Ausleger war am Samstag nötig, um das Kunstwerk in sein Betonfundament zu heben.

Mit Erna soll der Stausee weiter an Bekanntheit und Wiedererkennungswert gewinnen – erst recht dann, wenn das Holz im kommenden Sommer so weit getrocknet sein wird, dass die Plastik zusätzlich zum bereits vorhandenen Grundanstrich auch farblich gestaltet werden kann.

Gesellschaft bekommt sie auch. Sechs der beim Symposium entstandenen Arbeiten bleiben am Stausee. Sie sollen nach und nach hier aufgestellt werden und den Grundstock für einen Skulpturenweg um den See bilden. Im Jahr 2021 erhält er neue Nahrung, wenn das zweite Bildhauer-Symposium hierher einlädt.

Für Event-Koch Hans Marcher, der seit 2015 am See lebt und arbeitet, sind das Symposium und die Skulpturen Mosaiksteine, um den Stausee für Besucher noch attraktiver zu machen – für Leute aus der Region genauso wie für Touristen aus dem Ausland.

Interesse an solch einer Entwicklung hat er nicht nur als Gastronom. Zusammen mit seiner Frau kaufte er inzwischen die Hälfte des Stausees – das jedoch nicht mit dem Ziel, ihn der öffentlichen Nutzung zu entziehen.

„Den Badestrand wird es hier weiter geben. Dieses Angebot wollen wir sogar noch ausbauen. Der See ist schließlich damit groß geworden“, erklärt Hans Marcher. Auch der Bau eines Drei-Sterne-Hotels mit 170 Betten nahe der Therme bleibt als Thema konkret. Noch laufen die Gespräche mit möglichen Investoren.

So blauäugig, das Baden und Parken gratis einzufordern, dürfe der Gast allerdings nicht sein. „Wir beschäftigen inzwischen drei Leute damit, die den Müll der Besucher einsammeln und die Hinterlassenschaften der 20 Schwäne und 100 Nilgänse im Uferbereich beseitigen. Die Tiere sind schön anzuschauen, machen aber eine ganze Menge Dreck. Zumindest diese Kosten wollen wir mit der Parkgebühr und den 2 Euro fürs Drehkreuz herein bekommen“, sagte Marcher.

Im nächsten Jahr werden es 30 Jahre, dass er nach Thüringen kam. „Inzwischen habe ich mehr als die Hälfte meines Lebens hier verbracht“, sagt Marcher, der im kommenden Jahr seinen 50. Geburtstag feiert.