„Erneuerbare“ reichen nicht für Erfurter Strombedarf

2366 Module sind es, die Energie erzeugen aus Sonnenlicht in der neuen Anlage namens Kiessee 3. Quasi in Sichtweite der GuD-Anlage haben die Stadtwerke dort neben Kiessee 1 und 2 mittlerweile dritte Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Einst lagerte hier Kohle fürs Heizwerk, blieb ein nahe gelegener See vom Kiesabbau zurück. Jetzt wird die Brache sinnvoll genutzt. Baustart für die neue Anlage war in der zweiten Januarwoche, nur vier Wochen wurde dank milden Wetters daran gebaut – ins Netz eingespeist werden soll die „Ernte“ von Kiessee 3 dann ab April, wenn auch die notwendige Trafostation eingetroffen und angeschlossen ist.

Es handelt sich um einen weiteren Baustein der Stadtwerke, die Erfurter stärker mittels erneuerbarer Energien mit Strom zu versorgen. Eine halbe Million Euro wurden investiert. Gänzlich auf „Erneuerbare“ umzustellen, wie es die Politik in 15 Jahren als notwendige Option in Aussicht stellt und wie Umweltaktivisten in noch schnelleren Schritten fordern, lasse sich die Energieversorgung nicht, stellt Karel Schweng seine Sicht auf die aktuelle Situation und nahe Strom-Zukunft klar. Was Politiker äußerten sei eine Illusion, gehe von einer Laborsituation aus und habe nichts mit der Realität zu tun. Auch dann nicht, wenn sich die Stadtwerke noch so anstrengten.

Bis zu 1000 Sonnenstunden gibt es für die Kiessee-3-Anlage zu ernten, sechs solcher Anlagen unterschiedlicher Größe haben die Stadtwerke insgesamt in Betrieb. Hinzu kommen solche, die beispielsweise auf dem Theater, auf der Deponie oder auf der Multifunktionsarena installiert sind. Die größte Photovoltaik-Anlage steht nahe dem GVZ. Windenergie erzeugen sie Stadtwerke in Wüllersleben, acht Windräder drehen sich dort für 6,4 Megawatt.

3500 Quadratmeter überspannen die Module der neuen Anlage, ausgerichtet in Ost-West-Achse, um vorwiegend mit der Früh- und Nachmittagssonne zu arbeiten. 700.000 Kilowattstunden soll „Kiessee 3“ erzeugen - was dem Bedarf von 350 durchschnittlichen Erfurter Haushalten entspricht, wie Hagen Jarausch errechnet hat. Der Abteilungsleiter der SWE Stadtwerke Energie GmbH und zuständig für den Bau und Betrieb der „Erneuerbaren“-Anlagen, hat noch eine Zahl parat: Setzt man die Fläche der Solarmodule zu der elektrischen Leistung der GuD-Anlage ins Verhältnis, müsste diese 150 Mal so groß sein, um den gleichen Wirkungs-Gleichstand zu erzielen. Vergleicht man die Ausbeute der Stromerzeugung, so steigert sich das Verhältnis sogar auf 800:1. Undenkbar, so große Flächen mit Solarmodulen zu „überdachen“, denn schon gesetzlich sind landwirtschaftlich genutzte Äcker dafür tabu und kommen nur Brachen dafür in Frage.

Das Fazit von SWE-Energie-Chef Karel Schweng lautet auch daher: „Die Politik geht planlos in den Ausstieg aus Kernkraft und Kohle“. Es fehle an Ideen – nicht zuletzt für Zeiten, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Zumal der Bedarf an Elektroenergie steigen dürfte, wenn der Bedarf für E-Mobilität weiter wachse. Für Schweng macht nur eine Beibehaltung eines Energie-Mixes Sinn, wie er sagt. Trotz Emissionen, trotz CO2-Ausstoß. Andernfalls laufe man in Deutschland Gefahr, auf Kernkraft-Strom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Polen angewiesen zu sein, um Bedarfe weiterhin decken zu können.

Dass überhaupt in Photovoltaik investiert wird, sei auf die Vergütung für erneuerbare Energien zurückzuführen, die Betreiber solcher Anlagen erhalten. Die sei in den vergangenen Jahren zwar gesunken, laufe demnächst sogar ganz aus, lasse die Anlage aber rentabel wirtschaften - „gerade noch so“, wie Schweng die Investiton rechtfertigt.

Und dennoch: Öko-Strom, an Straßenbahnen beworben, sei keinesfalls ein Feigenblatt für die Stadtwerke. Dieser werde nachgefragt, teils in eigenen Anlagen wie jenen am Kiessee erzeugt, teils beispielsweise in Norwegen eingekauft. Heißt für den Geschäftsführer der SWE Energie GmbH und Erneuerbare Energien GmbH: „Die Energiewende beginnt im Wohnzimmer“. Bei jenen, die bereit seien, für „sauberen“ Strom auch mehr zu zahlen.

Gänzlich die eine Terrawattstunde, die Erfurt im Jahr an Strom benötige, aus „Erneuerbaren“ zu erzeugen, sei aber Illusion, die von der Politik genährt werde. Aktuell erzeugen die Stadtwerke im GuD-Kraftwerk etwa 550 Gigawattstunden, also etwas mehr als die Hälfte des Bedarfs, selbst. Rund 18 Kilowattstunden davon stammen aus eigenerzeugter erneuerbarer Energie. 6300 der etwa 115.000 Erfurter Privat- und Geschäftskunden beziehen Ökostrom, den die Stadtwerke aus eigener Erzeugung selbst abdecken - der Rest wird zugekauft.

Die GuD-Anlage, die Gas verbrennt um hauptsächlich Wärme für viele Erfurter Haushalte, emittiert etwa 290.000 Tonnen CO2 im Jahr. Als Nebenprodukt erzeugt die GuD-Anlage aber auch Strom für Erfurt und bessert so die Umweltbilanz: Würden die Stadtwerke nicht auf die hocheffiziente Kombination von Wärme mit Strom setzen, auf modernste Filtertechnik und stattdessen den üblichen Strommix am Markt beziehen, läge der CO2-Ausstoß um 100.000 Tonnen höher.

Zahlen zur Stromerzeugung der Stadtwerke:

Elektrische Leistung: 1 Gigawatt (GW) entspricht 1.000 Megawatt (MW) entspricht 1.000.000 Kilowatt (kW)

Erzeugter Strom im Kraftwerk GuD: ca. 550 Gigawattstunden (GWh) / Jahr

Erzeugter Strom im Photovoltaik-Park Kiessee 3: 0,7 Gigawattstunden (GWh) / Jahr

Summe der durch die SWE Erneuerbare Energien GmbH in deren Anlagen (Wind und Photovoltaik) erzeugten elektrischen Stroms: ca. 18 Gigawattstunden (GWh) / Jahr

Erzeugerpark SWE Erneuerbare Energien GmbH: Windpark mit 8 Windrädern (Wüllersleben) / installierte Leistung: 6,4 Megawatt (MW) / erzeugter Strom 9,7 GWh / Jahr

6 Photovoltaik-Parks mit installierter Leistung: 6,2 Megawatt (MW) / erzeugter Strom 6,8 GWh / Jahr

6 größere Photovoltaik-Dachanlagen mit installierter Leistung: 1,6 Megawatt (MW) / erzeugter Strom 1,4 GWh / Jahr