Bombendrohungen gegen drei Schulen in Erfurt

In drei Schulen in Erfurt sind Bombendrohungen eingegangen. Die Gebäude wurden geräumt. Was bisher bekannt ist.

Erneut hat es in Erfurt Bombendrohungen gegen Schulen gegeben. Es sind drei Schulen betroffen. Alle haben die Mail zur gleichen Zeit erhalten. Ein Schulleiter las sie am Donnerstagabend schon. Das betrifft die Evangelische Gemeinschaftsschule in der Eugen-Richter-Straße. Dort kam also schon am Donnerstagabend der Sprengstoffsuchhund zum Einsatz. Es wurde nichts gefunden. Heute ist dort wieder Schulbetrieb.

Sprengstoffsuchhunde angefordert

Am heutigen Freitag sind noch die Gemeinschaftsschule am Roten Berg betroffen und die KGS am Schwemmbach. Am Roten Berg waren nur wenige Schüler bereits in der Schule, diese wurden abgeholt. Auch in der KGS hatte noch kein Unterricht begonnen.

Derzeit werden die Objekte geprüft. Die Sprengstoffsuchhunde müssen wieder nach Erfurt kommen, sie werden aus Gotha angefordert. Wie lange die Durchsuchung dann noch dauern wird, ist derzeit ungewiss. Alle Kinder dieser Schulen haben heute keinen Unterricht und wurden von den Eltern nach Hause gebracht.

Bombendrohungen erst im Oktober

Erst Ende Oktober hatte es mehrere Bombendrohungen gegen Schulen in Erfurt gegeben. Auch das Rathaus musste nach einer Drohung geräumt werden.

