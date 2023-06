Am Montagabend kommt es nahe dem Finanzministerium in Erfurt zu einer Sperrung wegen eines Munitionsfundes. (Symbolfoto)

Erneut großräumige Sperrung am Finanzministerium in Erfurt wegen Munitionssprengung

Erfurt. Am Montagabend muss erneut nahe des Thüringer Finanzministeriums in Erfurt alte Kriegsmunition gesprengt werden. Zu dieser Zeit wird großräumig gesperrt.

Gegen 17 Uhr werden heute Abend in Erfurt in der Nähe des Thüringer Finanzministeriums zwei Panzerminen gesprengt. Ab 16.30 Uhr erfolgen deshalb weiträumige Absperrungen. Dies führt zu Einschränkungen im Straßenverkehr in der Zeit von 16.30 Uhr bis ungefähr 17.15 Uhr rund um den Fundort.

Erst Mitte Juni wurde auf dem Gelände eine alte Panzerfaust gefunden, die vor Ort gesprengt werden musste.

