In Erfurt musste die Feuerwehr am Montagabend zu einem Zimmerbrand ausrücken. (Symbolbild)

Erneuter Feuerwehreinsatz in Erfurt - 20 Personen müssen evakuiert werden

Erfurt. In Erfurt kam es am Montagabend erneut zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr. 20 Personen mussten aus einem Haus evakuiert werden.

In Erfurt kam es am Montagabend zu einem Zimmerbrand in der Mittelhäuser Straße. Das Gebäude war bei Eintreffen der Feuerwehr verraucht. Nach Informationen der Feuerwehr mussten 20 Personen das Haus verlassen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Die Bewohner wurden vorübergehend in einem Bus der EVAG untergebracht. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Angaben zu Verletzten. Im Einsatz sind 41 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst und EVAG.

Bereits am Nachmittag hatte es in einem Keller in der Hamburger Straße gebrannt. Verletzte gab es laut Feuerwehrsprecher Lars Angler nicht. Mehrere freiwillige Feuerwehren, sowie die Berufsfeuerwehr der Stadt waren im Einsatz.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.