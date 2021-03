Erste Farbtupfer auf den Wiesen von Schloss Altenstein

Schloss Altenstein bei Bad Liebenstein ist mit seinem 160 Hektar großen Park, der zu den schönsten Landschaftsparks in Deutschland zählt, eine der Außenstellen der Bundesgartenschau. Diese wird am 23. April in Erfurt eröffnet. Die ersten Frühblüher bilden bereits Farbtupfer auf den weiten Wiesen. Bald werden opulente Teppichbeete zu sehen sein. Gartenprofis zeigen, wie sie die preisgekrönten Teppich- und Knotenbeete nach historischen Vorlagen anlegen und gestalten. Konzerte der Thüringen- Philharmonie Gotha-Eisenach und der Meininger Hofkapelle werden darüber hinaus in dem Park zu hören sein.