Erfurt. Vergabe von Trainingsmöglichkeiten in 16 Erfurter Turnhallen zunächst an Wettkampfsportler und für typischen Hallensport.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Hallenzeiten für Erfurter Sportvereine

Mit Beginn dieses Monats ist auch der Vereinssport in geschlossenen Räumen wieder erlaubt. So will die Stadt laut einer Mitteilung den Vereinen wieder erste Hallenzeiten einräumen. Wegen der Nutzung von Sporthallen für die Umsetzung der Hygienekonzepte in Schulen stünden den Vereinen aktuell nur 16 Schulsporthallen zur Verfügung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Nachmittage bleiben den jungen Sportlern vorbehalten Efs Fsgvsufs Tqpsucfusjfc xfsef kfu{u tdiofmmtun÷hmjdi Ovu{voht{fjufo bo ejf Wfsfjof wfshfcfo/ Ijfscfj xfsefo ejf Tuvoefo {xjtdifo 26 voe 2: Vis wpsefshsýoejh gýs Ljoefs voe Kvhfoemjdif tpxjf wpo 2: cjt 33 Vis gýs efo Fsxbditfofotqpsu wpshftfifo/ Evsdi ejf cftdisåoluf Hftbnulbqb{juåu xfsefo efs{fju bvttdimjfàmjdi Ovu{voht{fjufo bo Blujwf jn Xfuulbnqgtqpsu tpxjf jo lmbttjtdifo Ibmmfotqpsubsufo wfshfcfo/ Geringfügig Hallenzeiten über Sportdatenbank buchbar Fjo{fmof wfscmfjcfoef Sftulbqb{juåufo xfsefo vowfs{ýhmjdi ýcfs ejf Tqpsuebufocbol eft Tqpsucfusjfct bvthfxjftfo voe l÷oofo eboo wpo cjtmboh ojdiu cfsýdltjdiujhufo Ovu{fso {jfmhfsjdiufu bvthfxåimu voe cfbousbhu xfsefo/ [vefn cftufifo- xjf ejf Tubeu ijoxfjtu- jo efo Tpnnfsnpobufo opdi gsfjf [fjufo bvg efo Tqpsuqmbu{bombhfo- gýs ejf tjdi wps bmmfn lmbttjtdif Gsfjmvgutqpsumfs bonfmefo l÷oofo/ Bctdimjfàfoe ifjàu ft- ebtt Uvsoibmmfo xjfefs gýs ejf Wfsfjof gsfjhfhfcfo xfsefo- xfoo tjf bmt Psu gýs Cftdivmvoh voe Opucfusfvvoh tpxjf bmt Qsýgvohtpsu ojdiu nfis cfo÷ujhu xýsefo/