Erste neue Gasturbine in Erfurt-Ost geht in Betrieb

Eine Taste am Laptop ersetzte am Montagmittag den dicken roten Knopf, um symbolträchtig die neue Gasturbine des Heizkraftwerks Erfurt-Ost in Betrieb zu nehmen. Dass es leichte Anlaufschwierigkeiten gab, minderte die Freude darüber nicht, dass die erste Etappe bei der 50-Millionen-Euro-Investition in das Kraftwerk damit geschafft ist.