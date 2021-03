Erste Tramlink auf dem Weg nach Erfurt

Erfurt. Die Straßenbahn hat das Werk in Valencia verlassen und wird in etwa zehn Tagen in Erfurt erwartet

Die erste von 14 neuen Tramlink-Straßenbahnen für Erfurt hat am Montag das Stadler-Werk im spanischen Valencia verlassen. Das hat der Evag-Bereichsleiter Fahrzeuginstandhaltung, Steffen Triebel, bestätigt. Die Bahn werde in etwa zehn Tagen in Erfurt erwartet.

Nach erfolgter Werkabnahme und Nacharbeiten wurde die Bahn in zwei Teile zerlegt und auf Schwerlasttransporte verladen. Dabei ist die Bahn als „Erlkönig“ verkleidet und trägt eine Buga-Werbung. Die Inbetriebnahme ist für Ende Mai geplant.