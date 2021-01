Erste Vernissage des Jahres in Erfurt wird rein virtuell

Die erste Ausstellung des Thüringer Verbandes bildender Künstler passiert im Internet: Unter dem Titel „Hinterm Horizont geht’s weiter“ werden Bilder des Weimarer Fotografen Klaus Nerlich in der Galerie des Verbandes auf der Erfurter Krämerbrücke gezeigt. Eine Vernissage kann pandemiebedingt nicht mit persönlichem Aufeinandertreffen stattfinden – sie findet als Zoom-Konferenz am Montag, 4. Januar, statt. Beginn ist um 15 Uhr, der Link wird auf der Internetseite des Verbandes kurz zuvor unter www.kuenstler-thueringen.de veröffentlicht.

Großformatige Digigraphien von Klaus Nerlich aus Weimar sind zu sehen. Er beschäftigte sich 2020 mit dem weiten Thema „Ruhe am Meer“ sowie der Wirkung des Horizontes in seiner Bildfindung. Nicht ahnend, dass dies wohl sein letztes größeres Projekt sein wird, denn Ende des Jahres wurde er mit einer erschreckenden Krebsdiagnose konfrontiert. Alle gezeigten Motive sind während einer Studienreise im Sommer 2020 auf der Insel Bornholm entstanden. „Da die Galerie des Verbandes Bildender Künstler Thüringen e.V. aufgrund der aktuellen Regelungen bis mindestens zum 10. Januar 2021 geschlossen ist, erweitern wir mit dem Start ins Ausstellungsjahr 2021 unser „ONLINE statt LIVE“-Angebot“, kündigt Michaela Hirche, Geschäftsführerin des Verbandes bildender Künstler an. Die virtuelle Vernissage um 15 Uhr wird mit einer Einführung in die Ausstellung durch Dr. Angelika Steinmetz-Oppelland starten, es ist ein Gespräch mit Klaus Nerlich geplant.

Die Ausstellung „Hinterm Horizont geht’s weiter“ wird online als 360-Grad-Rundgang angeboten, die Verlinkung wird ebenfalls ab Montag, 4. Januar, auf der Verbands-Webseite unter www.kuenstler-thueringen.de zu finden sein.

Zu Klaus Nerlich: 1952 in Erfurt geboren