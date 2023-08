Erstmals wird Erfurter Krämerbrückenbewohner mit Plakette geehrt

Puppenbauer Martin Gobsch bringt Egon Zimpel Erinnerungstafel am Haus Nr. 4 auf der Krämerbrücke an.

Erfurt. Die Gemeinschaft der Brücke und die Erfurter Krämerbrückenstiftung erinnern an Egon Zimpel. Der Künstler wäre am 16. August 80 geworden.

Die Stiftung Krämerbrücke hat strenge Richtlinien, um Erfurts einzigartiges Denkmal zu schützen und vor Bausünden oder unlauterer Nutzung zu bewahren. Für die Aktion am Mittwoch aber gab sie ausdrücklich grünes Licht - und sie half sogar bei der Finanzierung des Bronzeschildes an Haus Nummer 4. Hier lebte Egon Zimpel, der Maler, Grafiker und Mitbegründer der Krämerbrückenstiftung, viele Jahre.

Die kleine Tafel zeigt eine Zeichnung aus seiner Hand und enthält seine Lebensdaten. Am 16. August hätte er seinen 80. Geburtstag gefeiert, im April vorigen Jahres verstarb er im Alter von 78 Jahren.

Ausstellung mit Werken des Künstlers geplant

„Jeder hat eine andere Erinnerung an Egon Zimpel, an diesen freundlich-couragierten Künstler, der so viel für die Brücke getan hat“, sagte Wolfgang Zweigler, Vorsitzender des Stiftungsrates. Das jetzt ausgewählte Motiv mache neugierig. „So ein Kopf ist etwas Besonderes.“

Puppenbauer Martin Gobsch schraubte die von mehreren Kreativen der Brücke angefertigte Plakette an. Auch Blumen fanden ihren Platz vor der Tür. Erstmals wird ein Bewohner der Krämerbrücke auf diese Weise geehrt. Ab September soll eine mehrmonatige Ausstellung in Haus Dacheröden Zimpels Werke öffentlich vorstellen.