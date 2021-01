Erweiterung der Erfurter Eishockeyhalle wird geplant

Erfurt Die Umsetzung hängt aber von Fördergeldern ab, die bislang nicht in Aussicht stehen. Derweil finden Erhaltungsmaßnahmen statt.

Die Stadt Erfurt hat die Feinplanung für eine Sanierung und Erweiterung der Erfurter Eishockeyhalle beauftragt. Da das Elf-Millionen-Euro-Projekt aber von Fördergeldern abhängt, deren Bewilligung ungewiss bleibt, finden bereits jetzt Erhaltungsmaßnahmen statt, die den Weiterbetrieb der „Kartoffelhalle“ sichern sollen. „Geschehen muss etwas, und wir machen auch was“, sagt Erfurts Sportdezernent Steffen Linnert (SPD).

Bereits vergangenen März sei die Grundplanung abgeschlossen worden. Die Leistungsphasen 3 und 4, Voraussetzung für einen Fördermittelbescheid, laufen derzeit.

Für die Erhaltungsmaßnahmen in der Eishockeyhalle werde eine sechsstellige Summe eingesetzt, sagt Linnert. Derzeit wird zum Beispiel die Belüftungsanlage erneuert. Die neue Anlage ist so konzipiert, dass sie auch in einer erweiterten Halle genutzt werden kann. „Es tut sich zum ersten Mal etwas Substanzielles“, meint Linnert.

Zudem wird in den nächsten Wochen nach Aussagen des Erfurter Sportbetriebs eine neue Eismaschine erwartet. Sie kommt allerdings nicht allein der Eishockeyhalle, sondern auch der benachbarten Eisschnelllaufhalle zu Gute.

Der Erfurter Stadtrat hatte im Sommer 2019 die Sanierung der „kleinen Eishalle“ nach den ursprünglichen Plänen, also mit der Erweiterung durch eine Tribüne, beschlossen. Der Beschluss kam nicht zuletzt auf Druck des die Halle nutzenden Vereins EHC zustande. Die Stadtverwaltung hatte zuvor lediglich für Erhaltungsmaßnahmen plädiert. Verworfen wurde eine dritte Variante, die in Abriss und Neubau bestand.

Mit der Planung für die Erweiterung geht die Stadt in Vorleistung. Umgesetzt werden können die Pläne aber erst, wenn beträchtliche Fördermittel fließen. Auf entsprechende Anfragen bei Bund und Land habe es bisher keine Rückmeldungen gegeben, bestätigt Linnert.

Über die reguläre Sportstättenförderung des Landes sei die Finanzierung wegen der Dimension des Vorhabens kaum denkbar. Vielmehr müsste im Landeshaushalt ein Sonderposten geschaffen werden, vergleichbar mit der Stadionsanierung in Nordhausen oder der Hallenerweiterung der Handball-Frauen in Bad Langensalza.