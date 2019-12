Es ging einRuck durch Haßleben

Gute Nachrichten aus Haßleben: Es gibt in diesem Jahr doch wieder einen Weihnachtsmarkt. Die Feststellung von Bürgermeister Norman Mönchgesang, dass sich in diesem Jahr niemand gefunden hat, der die Organisation übernimmt, der Weihnachtsmarkt deswegen ausfallen muss – kam im Dorf nicht gut an. Nachdem es in den Vorjahren gebrummt hat, es sogar ein Karussell für die Kinder gab, sollte es in diesem Jahr gar nichts geben! Unvorstellbar! Die Nachricht habe zu einem Ruck geführt, der durch den Ort ging – und letztendlich doch einige Haßlebener zusammenführte. Am Samstag, 21. Dezember, wird die Tradition in Regie der Gemeinde fortgesetzt. Noch wären es nur sechs Teilnehmer, die den Markt dann ab 14 Uhr mit Leben füllen werden. Der Bürgermeister hofft aber, dass es noch mehr werden. Zwanglos und unkompliziert könne sich jederzeit dafür angemeldet werden. Bei ihm oder in der Verwaltungsgemeinschaft (Tel. 036376 / 5130). Ich möchte fast wetten, dass die „üblichen Verdächtigen“, die in den vergangenen Jahren die Last der Organisation getragen haben, letztendlich doch wieder irgendwie mitmischen werden. Und wenn sie dafür nur die Werbetrommel rühren oder den Markt mit Kind und Kegel besuchen...