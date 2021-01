Es müssen nicht immer Dächer sein: Balkonkraftwerke öffnen Zugang zur Solarenergie

Erfurt. An Balkonen eines Mehrfamilienhauses in der Andreasvorstadt kommt ein Solarteur zum Zuge: Er kann im Rahmen eines Projekts der Stadt Erfurt Solarmodule an- und damit die Energiewende in Erfurt ein kleines Stück voranbringen. Mit internationaler Wirkung, denn solche sogenannten „Balkonkraftwerke“ sollen auch in Erfurts argentinischer Partnerstadt San Miguel de Tucuman montiert werden, für einen Test auf Wirtschaftlichkeit und Nutzen.

Die Rahmenbedingungen hier wie dort unterscheiden sich stark, doch an beiden Orten könnten die Balkonkraftwerke eine bisher wenig genutzte Nische bedienen und zumindest einen Teil der Grundlast in Haushalten abdecken, wie Umweltamtsleiter Jörg Lummitsch sagt.

Getestet wird im Mehrfamilienhaus

Als es um Testhaushalte ging, haben Andrea und Ralf Berghofer „hier“ gerufen. Beide sind schon Energiegenossenschaftler in Erfurt, als solche erfuhren sie von den Balkonkraftwerken und der Bewerbersuche. Wie ein Schneeball habe sich die Idee dann in ihrem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße verbreitet und sei auf immer größeres Interesse gestoßen. Nun sind es gleich mehrere Parteien im Haus, die Solarmodule am Südwest-Balkon montieren lassen werden.

Eingespeist wird der gewonnene Strom indes nicht ins Stadtwerke-Netz, sondern für den unmittelbaren Verbrauch genutzt. Etwa für den Kühlschrank oder Geräte im Standby-Modus. Alles darüber hinaus geht verloren, da die anfallende Sonnenenergie nicht gespeichert werde. Der Deal ist einfach: Die Anlage wird gestellt, die Teilnehmer der Studie geben dafür ihre Verbrauchsdaten und Messwerte zurück.

Projekt dauert ein Jahr

Auch die Frage der Optik wird sich in den 12 Monaten des Projekts beweisen müssen: „Es ist tatsächlich eine wichtige Frage, wie das Balkonkraftwerk aussehen wird. Schließlich werden wir wegen der Solarzellen nicht mehr durch die Balkongitter auf den schönen Garten blicken können“, sagt Ralf Berghofer. Da sei hilfreich, dass das Projekt nicht für die Ewigkeit, sondern erst einmal für ein Jahr angelegt sei, wie der im Umweltministerium beschäftigte Naturwissenschaftler sagt.

Und in Argentinien? In San Miguel de Tucuman gebe es bisher kaum eine Nutzung von Solarenergie, obwohl die klimatischen Verhältnisse dafür quasi paradiesische Bedingungen liefern, sagt Lummitsch. Dort gibt es eine gleichmäßige Sonneneinstrahlung über das Jahr verteilt und etwa 30 Prozent mehr Sonnenstunden als hierzulande. „Dies ist sicher in der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise begründet, in der sich Argentinien seit Jahren befindet“, vermutet Lummitsch. Ein niedrigschwelliger Zugang könnte hier ein Lösungsansatz sein, zumal Tucuman an „Energiearmut" leide: In Zeiten hoher Nachfrage muss der Strom stundenweise in einzelnen Stadtvierteln abgeschaltet werden.

Klarer Vorteil ist die Flexibilität

Aber auch für Erfurt könnte sich eine Nische für Wohnungseigentümer und Mieter auftun. Insbesondere in den Gründerzeitgebieten gebe es „eine Vielzahl von objektiven Widerständen“, so Lummitsch, der auf gesetzliche Regelungen verweist, die eine gemeinsame Solaranlage oder Mieterstrom nicht so einfach umsetzbar erscheinen lassen.

Klarer Vorteil der sogenannten Balkonkraftwerke sei ihre Flexibilität. Bei Umzug können diese einfach mitgenommen oder dem Nachmieter überlassen werden. Der erzeugte Strom wird voraussichtlich zu 80 Prozent sofort verbraucht. Es bedürfe zudem nur eines geringen Installationsaufwandes, es muss eine spezielle Steckdose entsprechend der VDE-Richtlinien installiert werden, an der die Anlage angeschlossen wird.

Thüringer Energieministerium fördert das Vorhaben

Als Partner arbeiten in Erfurt viele am Thema mit: Neben dem Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt Erfurt als Projektträger ist auch die Gebäude- und Energietechnik der Fachhochschule Erfurt mit im Boot. Außerdem die Firma Dorstsolar für die technisch korrekte Installation. In Argentinien ist ebenfalls die Stadtverwaltung beteiligt, dazu die Nationale Universität mit der Abteilung Energietechnik.

In beiden Städten werden Balkonkraftwerke (mit maximal 600 Watt peak) einschließlich der Komponenten zur Datenauswertung in typischen Haushalten installiert. Zur Vergleichbarkeit soll überall die gleiche Technik verbaut werden. Der Messzeitraum beträgt ein Jahr, dann werden die wissenschaftlichen Partner an die Auswertung der Daten gehen. Der Erfurter Projektteil wird vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) gefördert. Die Ergebnisse werden öffentlich verfügbar sein.