Evag modernisiert Kundencenter und zieht auf den Erfurter Anger

Das EVAG-Kundencenter am Erfurter Anger wird umgebaut. Für diese Zeit steht ein Container für die Belange der Kunden zur Verfügung.

Erfurt. Beim Evag-Kundencenter sind seit dieser Woche die Türen geschlossen. Wie Fahrgäste dennoch zu Fahrausweisen, Abos und mehr gelangen.

Die Erfurter Verkehrsbetriebe bauen ihr Mobilitätszentrum am Anger um. Das Kundenzentrum ist seit Dienstag geschlossen. In einem provisorischen Servicecenter auf dem Anger sollen die Fahrgäste weiterhin betreut werden. Fahrausweise und sowie andere Serviceleistungen gibt es ab dem Montag, 16. Oktober, in einem speziellen Container – geöffnet montags bis freitags von 9 Uhr bis 19 Uhr, samstags von 9.30 Uhr bis 15 Uhr. Die Umbauarbeiten sollen das Mobilitätszentrum bis Jahresende zu einer moderneren Anlaufstelle für Evag-Kunden machen.