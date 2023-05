Evag verkauft auf dem Erfurter Anger über 19.000 Deutschlandtickets

Erfurt. Die unglaublich langen Schlangen auf dem Anger Erfurt haben es schon erahnen lassen: Die Evag verzeichnet derzeit Besucherrekorde. Was die Käufer des 49-Euro-Tickets unbedingt beachten müssen.

Seit Verkaufsstart haben bereits über 19.000 Fahrgäste das Deutschlandticket bei den Erfurter Verkehrsbetrieben erworben. Die Nachfrage nach dem Deutschlandticket ist weiterhin hoch: Wie die Erfurter Stadtwerke mitteilen, verzeichnet das Evag-Mobilitätszentrum am Anger seit Wochenbeginn Besucherrekorde.

„Uns erreichte in den letzten Tagen eine regelrechte Flut an Anfragen und Neuanträgen. Unser Team arbeitet auf Hochtouren, das Personal im Mobilitätszentrum haben wir aufgestockt. Wir werden selbstverständlich auf jede Anfrage antworten, bitten aber um ein wenig Geduld und hoffen auf das Verständnis der Fahrgäste“, sagt EVAG-Vertriebsleiter Guido Nehrkorn.

Abokarten von Bestandskunden werden aktiviert

Gut zu wissen: sollten Bestandskunden der Evag auf das Deutschlandtickets wechseln, muss ihre bereits vorhandene Abo-Chipkarte einmal zur Aktualisierung der Daten an ein entsprechendes Lesegerät gehalten werden. Das geht ganz einfach bei der üblichen Kontrolle in Bus und Bahn der Erfurter Verkehrsbetriebe. Alternativ lässt sich die Aktualisierung auch im EVAG Mobilitätszentrum am Anger durchführen. Den Service bietet die EVAG auch vor dem Kundencenter an, um längere Wartezeiten zu vermeiden. Mit dem neuen Deutschlandticket sind EVAG-Abonnenten deutschlandweit für 49 Euro im Nahverkehr unterwegs.

Am digitalen Ticket wird noch gearbeitet

Ebenfalls weist die Evag hin: Konnten einige Kunden allerdings bei ihrem bisherigen Abo eine weitere Person mitnehmen oder das Ticket zur Nutzung weitergeben, ist das beim Deutschlandticket nicht mehr der Fall. Beim Deutschlandticket handelt es sich um ein personalisiertes Abo ohne Mitnahmemöglichkeit. Aktuell kann das Deutschlandticket bei der Evagnoch nicht als QR-Code für das Smartphone erworben werden. Daran wird jedoch gearbeitet. Die Umsetzung wird im Sommer erfolgen.

Weitere Informationen zum Deutschlandticket gibt es im Internet unter www.evag-erfurt.de/deutschlandticket.