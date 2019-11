Ex-OB Ruge: Kanu-Projekt der Buga-Freunde steht vor dem Aus

Gestern Abend tagten die Freunde der Bundesgartenschau (Buga), um einen neuen Vorstand zu wählen (das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor). Die bisherigen Vorsitzenden, Sparkassenvorstand Dieter Bauhaus und Ex-Oberbürgermeister Manfred Ruge, hatten am 23. Oktober die Brocken hingeworfen (wir berichteten). Ihre Hauptkritik: Buga-Projekte würden nicht umgesetzt, es fehle an Kommunikation der Buga-Akteure untereinander.

„Das hat mich fast umgehauen“

Man habe Dinge bewegen wollen und sei nur „gegen eine Wand gelaufen“, hatte der Alt-OB bilanziert. Und betont, er mache das nicht an Einzelpersonen, sondern an der Frage der Gesamteinstellung fest.„Nachdem ich den Zeitungsbeitrag gelesen hatte, in dem es um das Aussetzen von 20.000 Jungfischen im Flutgraben ging, wusste ich, dass meine Entscheidung richtig war“, so Ruge. Die darin getroffenen Aussage von Erfurts Umweltamtschef Jörg Lummitsch, dass es mit dem Umbau der Fischtreppe des Wehres an der Schlösserbrücke bis zur Buga nichts werde, hat den 74-Jährigen, wie er sagt, „fast umgehauen“.

Buga-Freunde wollten Bootsrutsche bauen

Denn wenn der Umbau am Gelde hänge, wie Lummitsch sagte, und man bei der Umsetzung in Jahren rechnen müsse, sei damit das Projekt der Kanu-Touren durch Erfurt auf den Armen der Gera gestorben. Wegen der EU-Vorschriften für die Durchgängigkeit von Fließgewässern für einheimische Fische hatte Ruge noch während einer Probefahrt am 24. September gesagt, müsse die Fischtreppe ohnehin umgebaut werden. In das Bauvorhaben habe man als Buga-Freunde mit einsteigen wollen, um ein „Bootsrutsche“ zu errichten, über die die Kanus den Höhenunterschied an der Neuen Mühle überwinden können.

Finanzieller Mehraufwand sollte übernommen werden

Für den finanziellen Mehraufwand beim Bau dieser Rutsche wollten die Buga-Freunde geradestehen. Widerspruch aus städtischen Ämtern kam zu dieser Aussage damals nicht. Dafür die nun im Vorbeigehen getroffene Feststellung, dass das wohl nichts werde bis 2021.„Für uns war bis zu diesem Zeitungsartikel klar, dass unser Projekt läuft“, sagt Ruge. Man habe sich endlich auf gutem Wege gesehen, nachdem man die Idee schon 2014 entwickelt hatte.

Idee steht bereits seit 2014

Damals sei der Luisenpark noch ins Buga-Gelände integriert gewesen. Später wurde er herausgelöst. Und man habe durch Buga- und Ega-Chefin Katrin Weiß mitgeteilt bekommen, dass dieses Kanu-Projekt ein rein touristisches sei und mit der eigentlichen Buga nichts zu tun habe, erinnert sich der frühere OB, der von 1990 bis 2006 der Stadtspitze stand. Eine Aussage, über die man sich damals schon geärgert habe, hatte man doch vor, den Petersberg über die Kanutouren mit einer Landestelle an der Oper einzubinden.

Noch im Oktober 2018 gab Beigeordneter Zusage

Die neuerliche Infragestellung des Projektes durch die Aussage des Umweltamtschefs sei der Beleg dafür, dass vieles in puncto Buga nicht funktioniere. Und das, obwohl noch im Oktober 2018 der damalige Bau-Beigeordnete Alexander Hilge eine Zusage für das Projekt – Umbau des Wehres inklusive – gegeben habe. „Alle von uns für das Projekt eingereichten Unterlagen wurden von der Stadt akzeptiert“, sagt Ruge. Man habe seitens der Buga-Freunde zuvor 8000 Euro für eine Machbarkeitsstudie durch das Ingenieurbüro Kleb aus Erfurt investiert. Dann sei eigentliches grünes Licht gekommen. Und nun das. Die jahrelange Arbeit von 20 Leuten – alles für die Katz.