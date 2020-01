In Erfurt haben Unbekannte einen Müllcontainer gesprengt. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. (Symbolbild)

Erfurt. In Erfurt wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Schillerstraße gerufen.

Explosion in Erfurter Innenstadt - Trümmer fliegen 50 Meter weit

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Explosion in Erfurter Innenstadt - Trümmer fliegen 50 Meter weit

Wenige Minuten vor dem Jahreswechsel wurden in Erfurt Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Schillerstraße gerufen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurde dort ein großer Müllcontainer vermutlich mit Silvesterböllern gesprengt.

Der ca. 1000 Liter große Plastikcontainer sei völlig zerstört worden. Durch die Detonation seien Teile des Containers über 50 Meter weit geflogen. Verletzte habe es nicht gegeben.

Schwer verletzt liegengelassen, auf Katzen geschossen: 460 Polizeieinsätze zu Silvester