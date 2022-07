Fahrgäste und Fahrer zufrieden mit der neuen Bahn

Erfurt. Alle 14 Erfurter Tramlink-Straßenbahnen im Dienst. Platz für bis zu 248 Fahrgäste

„Es ist geschafft. Alle 14 Tramlinks rollen durch unser schönes Erfurt. Ein riesiges Projekt geht erfolgreich zu Ende“, sagt Evag-Vorstand Myriam Berg. Sie ist stolz darauf, was ihr Team geleistet hat. „Alle waren mit Herzblut dabei. Jetzt haben wir eine neue Straßenbahn-Ära in Erfurt.“ Die Tramlinks kommen an – beim Fahrpersonal und den Fahrgästen. Vor rund einem Jahr ging der erste Tramlink in den Linienbetrieb. Heute haben die 14 Bahnen bereits 500.000 Kilometer zurückgelegt. Erstes Fazit: Erfurts neue Straßenbahnen sind zuverlässig, konnten ihren Linieneinsatz zu 97 Prozent erfüllen. Myriam Berg: „Unsere Fahrerinnen und Fahrer schwärmen von ihrem neuen Dienstwagen. Der Tramlink fährt nicht nur ruhiger, er verfügt auch über modernste Fahrzeugelektronik“. Das Cockpit der neuen Tramlinks ähnelt dem der bisherigen Erfurter Straßenbahnen.

Das Fahrpersonal wurde bei der Gestaltung beteiligt und konnte sich somit schnell umgewöhnen. „Wir sind sehr froh darüber, dass die neuen Straßenbahnen auch bei den Erfurtern ankommen“, sagt Myriam Berg. Bei einer Evag-Umfrage im letzten Jahr kam heraus, dass die Mehrheit der Fahrgäste von den neuen Stadtbahnen begeistert ist.

Ganze 72 Prozent bewerteten den Tramlink mit der Note „1“ oder „2“. Am zufriedensten sind die Fahrgäste mit den Lichtverhältnissen beziehungsweise der Beleuchtung in den Bahnen, den Außenanzeigen und Lichtbändern an den Türen und den Informationen im Fahrzeug sowie mit dem Sitzplatzangebot. Anfang 2018 schrieben die Erfurter Verkehrsbetriebe die Neuanschaffung von 14 Straßenbahnen europaweit aus. Den Zuschlag erhielt das Schweizer Unternehmen Stadler. Im Oktober 2018 wurde der Liefervertrag unterzeichnet.