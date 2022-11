Fahrrad-Mensch-Mutanten in Erfurt!

Friedemann Mertin hat einen literarischen Tipp für all jene, denen in Erfurt schon mal ein Fahrrad geklaut wurde.

Gestohlene Fahrräder sind Dauerthema in Erfurt. Es würde mich nicht wundern, wenn die erste Frage, die Polizisten hilfesuchenden Bürgern stellen, ist: „Geht es um ein Fahrrad?“ Wer das Thema vertiefen möchte, dem lege ich das Buch „Der dritte Polizist“ von Flann O’Brien ans Herz. Warnung: Daran scheiden sich die Geister. Es ist abstrus, verwirrend und zugleich sehr witzig. Die drei Polizisten einer nicht näher benannten Stadt reden permanent über Fahrräder, über die Vor- und Nachteile von Drei-Gang-Schaltungen, Rennpedalen, Sattelhöhen. Und sie behalten die Mutierten im Auge.

Nein, das sind keine Corona-Infizierten. Das Buch widmet sich der Theorie des atomaren Austauschs. Wer oft Rad fährt, nimmt durch Erschütterung und Reibung Atome des Fahrrads in sich auf und gibt eigene Atome ab. Der Mensch wird zum Fahrrad, das Rad zum Menschen. Derartige Fahrrad-Menschen erkennt man daran, dass sie sich immer mit einem Ellenbogen an eine Hauswand lehnen oder mit dem Fuß am Bordstein abstützen.

Achten Sie mal drauf, es sind immer welche unter uns!