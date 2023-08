Die Critical Mass – hier ein Archivbild – startet am Hauptbahnhof.

Fahrraddemo startet am Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt. Die Critical Mass zielt auf bessere Bedingungen für Radler in Erfurt. Immer am letzten Freitag im Monat gibt es die Demonstration.

Am Freitag, 25. August, um 18.30 Uhr startet am Erfurter Hauptbahnhof die Fahrraddemonstration Critical Mass. Die monatlichen Aktionen sollen laut den Veranstaltern dafür sorgen, die Verkehrswende in Erfurt voran zu treiben. Trotz des Fahrradentscheides und des dazugehörigen Stadtratsbeschlusses verbessere sich die Fahrradinfrastruktur nur langsam, meinen die Organisatoren. Die Demo CM gilt als für alle Altersgruppen geeignet und wird von der Polizei begleitet.