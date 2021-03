Falsch adressiert!

Hartmut Schwarz ist Redakteur in Erfurt.

Tausende Senioren in Erfurt bekommen derzeit Post vom Amt. Es sind nicht, wie erhofft, Briefe vom Gesundheitsamt mit einem Impftermin – es sind Aufforderungen des Finanzamts, die Steuererklärung der vergangenen vier Jahre nachzureichen. Für die oft hochbetagten Senioren mitunter jenseits der 80 sind diese Botschaften wie Signale von einem anderen Stern. Wenn sie es überhaupt noch lesen und verstehen können und sich am nächsten Tag noch an die Aufforderung erinnern können.