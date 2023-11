Falsche Entsorgung: Feuerwehr in Erfurt warnt vor Feuer im Müll

Erfurt. Sechs Mal kam es allein in diesem Jahr in Erfurt zu Bränden in Müllfahrzeugen. Die Ursache ist die falsche Entsorgung von Akkus. Das kann fatale Folgen haben.

Was Martini und brennende Müllfahrzeuge eint? Nichts, ist wohl die erste Antwort, die den meisten dazu einfällt. Doch dem ist nicht so. Die Antwort lautet: Lithium-Ionen-Akkus. „Am Freitag ist es wieder soweit“, sagt Feuerwehrsprecher Lars Angler. „Dann ziehen tausende Kinder mit Laternen los – doch die wenigsten haben brennende Kerzen darin. Am meisten werden Leuchtstäbe genutzt.“ Nun, da spricht auch grundsätzlich nichts dagegen. Allerdings werden diese häufig nicht sachgemäß entsorgt.

Ebenso wenig wie Leuchtschuhe, Grußkarten mit Musik, LED-Lichterketten, E-Zigaretten, kleinere Gartengeräte, alte Handys – die Liste ist sehr lang. „Die meisten denken sich nichts dabei, wenn sie so etwas einfach in den Müll werfen“, sagt Ivo Dierbach von den Stadtwerken. Manchmal sei es Bequemlichkeit, häufig Unkenntnis.

Wie gefährlich beides sein kann, zeigen die Vorkommnisse in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren. Vor zweieinhalb Jahren brannte ein Müllfahrzeug auf dem Gothaer Platz nieder, es entstand an dem 200.000 Euro teuren Auto Totalschaden. „Den Brand damals zu löschen, gestaltete sich als schwierig“, erinnert sich André Ruhmann, Abteilungsleiter Entsorgung. „Selbst noch nach dem Aufflexen der Ladetrommel kamen die Feuerwehrleute nicht richtig an den Brandherd heran. Die Hydraulik des Spezialfahrzeugs funktionierte nicht mehr.“

Etwas mehr Glück im Unglück hatten die Müllmänner in Marbach Ende September. Der Fahrer hatte den Rauch im Spiegel gesehen, bremste sofort ab und der Sperrmüll konnte schnell aus dem Fahrzeug auf die Straße gekippt und dort gelöscht werden. Am Auto entstand kein Schaden.

Es war allein das sechste Mal in diesem Jahr, dass es in einem Müllfahrzeug brannte. Ursache: Lithium-Ionen-Akkus. Sie wurden falsch entsorgt. „Durch den Pressvorgang mit viel Druck im Müllfahrzeug wird der Akku beschädigt. Dadurch kann er sich entzünden“, erklärt Feuerwehrsprecher Lars Angler. „Da ist so viel Energie drin, die beschädigten Akkus sind hochentzündlich, brennen sehr heiß und sind nur schwer zu löschen.“ Der Abfall drumherum gerät zudem auch in Brand.

Das ist kein Erfurt-Problem, sondern deutschland- und europaweit beklagen Müllentsorger diese Entwicklung. Längst wird Pfandpflicht zumindest für größere Akkus gefordert. Auf der Webseite des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft heißt es gar: „Bundesweit kommt es zu bis zu dreißig Bränden pro Tag in Recycling- und Sortieranlagen, auf Betriebshöfen oder in Müllfahrzeugen. Die Brände sind zur regelrechten Plage der Entsorgungswirtschaft in Deutschland geworden.“

Die Stadtwerke schulen ihre Mitarbeiter regelmäßig, das Verhalten im Falle einer Entzündung ist klar geregelt. Für die Feuerwehr sei es natürlich einfacher, den Müll zu löschen, wenn er ausgebreitet auf der Straße liege, als wenn er sich noch im Fahrzeug befindet, so Lars Angler. Doch nicht immer sei das möglich, etwa wenn eine enge Bebauung drum herum ist. „Kommt bei uns der Notruf rein, dass ein Müllfahrzeug brennt, geht immer ein zusätzliches Löschfahrzeug mit raus und ein Einsatzleitwagen“, sagt er. Der Feuerwehrsprecher weist darauf hin, dass es auch schon Brände auf der Müllhalde gab, „da hat man auf einmal einen Schaden in Millionenhöhe“. Von der Gefahr mal abgesehen, die sich entwickelt.

Händler müssen Akkus zurücknehmen

Zur Verdeutlichung nennt Lars Angler ein Beispiel. „Stellen Sie sich vor, sie laden Ihr Hoverboard oder den Fahrradakku in der Wohnung. Entzündet der sich, müssen Sie sofort den Raum verlassen und die Feuerwehr anrufen. Versuchen Sie gar nicht erst, hier irgendwas selbst löschen zu wollen, das gelingt nicht. Zumal die Gase auch hoch gesundheitsschädigend sind.“ Er empfehle deshalb auch, nie nachts das Handy zu laden, wenn alle schlafen und der Brand zu spät festgestellt werde.

Doch zurück zu den Akkus im Müll. Die Stadtwerke überlegen, ihre Tonnen mit Hinweisaufklebern zu versehen. Bisher klebt der Tipp drauf, keine heiße Asche einzufüllen. Doch wer hat überhaupt noch heiße Asche. Nun wolle man auf die neue Gefahr aufmerksam machen.

Und wohin mit dem Akku? Das gesamte Produkt sollte im Wertstoffhof abgegeben werden. Dazu braucht es keinen Termin, bis 500 Gramm Gewicht wird der Akku angenommen. Die Annahme ist kostenfrei. Wiegt der Akku mehr als 500 Gramm, etwa ein Fahrradakku, wird es recht gefährlich. Dann muss der Verbraucher ihn zum Fachhändler zurückbringen.

„Fachhändler müssen Akkus annehmen – selbst wenn man dort das Produkt nicht gekauft hat“, betont Ivo Dierbach. Überall, wo Batterien verkauft werden, sei auch eine kostenfreie Rückgabe alter und verbrauchter Batterien möglich. In den Wertstoffhöfen stehen gesonderte Behälter bereit, diese Spezial-Transportbehälter werden dann als Gefahrguttransport zu einer speziellen Entsorgungsfirma gebracht.

Die Wertstoffhöfe in Erfurt

Wertstoffhof Nord, Lobensteiner Straße 1

Wertstoffhof Eugen-Richter-Straße 26

Wertstoffhof Stotternheimer Chaussee 50

