Falschparker behinderten Löscharbeiten

Das Schicksal der durch den Brand betroffenen Familie bewegt viele Erfurter. Nicht nur im sozialen Netzwerk gründeten sich Hilfsinitiativen, sondern auch Kirche und Verwaltung helfen. Die Reglergemeinde betete in ihrem Familiengottesdienst für die Familie und sammelte spontan Geld ein. „Es sind 450 Euro zusammengekommen, die wir gerne an die Familie weitergeben möchten. Es hat uns sehr bewegt und tief erschüttert, was die junge Familie jetzt durchmachen muss“, sagt Pfarrerin Gabriele Lipski.

Bei dem Dachstuhlbrand in der Rembrandtstraße war ein 37 Jahre alter Mann schwerst verletzt worden, seine Frau und vier Kinder waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Sie haben alles verloren. „Die Kinder sind jetzt bei der Oma untergebracht“, berichtet Rathaussprecher Daniel Baumbach, der am Montag mit der Mutter der Kinder sprach. 1000 Euro Soforthilfe gibt es von der Stadtverwaltung, das Geld stammt aus der Restcentaktion. Etwa 2000 Mitarbeiter lassen stets ihr Gehalt runden und spenden so jeden Monat einige Cent. Zudem wurde eine Spendenbox im Rathaus aufgestellt. „Am Dienstag trifft sich die betroffene Frau mit dem Sozialamt, es soll besprochen werden, inwieweit die Stadt Hilfe leisten kann. Die Kowo sucht eine große Wohnung“, sagt Daniel Baumbach.

Eine Wohnung sei vielleicht gefunden, schreibt Thomas Schmid von „Erfurt Borussen“ auf der Facebookseite. Man brauche jetzt Mobiliar und Geld. „Wir wollen schnell und unkompliziert helfen. Deshalb können wir mit den entsprechenden Barmitteln, gerade beim Kauf von notwendigen Dingen, ruck zuck reagieren. Waschmaschine, Wäschetrockner, Küche, Fernsehen. All das kaufen wir und bringen es gleich in die neue Wohnung. Wir wollen zu Weihnachten ein wenig Normalität für die Familie“, heißt es auf Facebook.

Freundin und Kollegin Anika Backhaus hat zudem am Wochenende ein Spendenkonto eingerichtet. Bis zum Montagabend waren bereits über 5500 Euro eingegangen.

Am Freitagnachmittag waren 69 Einsatzkräfte eingebunden, beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie einige freiwillige Feuerwehren waren vor Ort. Ein dringend benötigter zweiter Löschwagen musste jedoch 100 Meter entfernt vom Einsatzort stehen bleiben – während das Haus brannte. „In einer 90-Grad-Kurve hatten im Kreuzungsbereich Autos geparkt, sodass das 7,60 Meter lange Löschfahrzeug der Wache 1 nicht um die Kurve kam“, berichtet Einsatzleiter Andreas Rogge. Dass es in dem Bereich eng zugeht, ist bekannt. So machte er sich zu Beginn ein Gesamtbild, ließ Einsatzfahrzeuge auch direkt von der Clara-Zetkin-Straße rechts in die Rembrandtstraße einfahren. „Der erste Löschwassertank mit 2000 Litern war innerhalb von drei Minuten aufgebraucht. Das zweite Löschfahrzeug stand in der Rubensstraße fest. Wertvolle Zeit verging, das Feuer konnte sich entwickeln, bis eine stabile Löschwasserversorgung vom Hydranten aus eingerichtet war. Das waren mehrere Minuten. Der Schaden hätte geringer sein können, wenn keine Autos verbotswidrig geparkt hätten“, fasst Andreas Rogge zusammen.

Parken im Kreuzungsbereich wird mit 10 Euro geahndet, bei Behinderung mit 15 Euro. Doch welche Konsequenzen dieses falsche Parken haben kann, scheint vielen nicht bewusst. Abschleppen hätte nicht viel gebracht. Im optimalen Falle braucht der Abschleppdienst 10 bis 15 Minuten für die Anfahrt, weitere 10 Minuten, um das Auto aufzuladen. 25 Minuten, die bei der Rettung verloren gehen. „Wir kontrollieren in diesem Gebiet gelegentlich“, sagt Axel Apel-Geßner, Leiter des Stadtordnungsdienstes. Gemeinsam mit Feuerwehr und Polizei führen er und sein Team regelmäßig Feuerwehrbefahrungen durch, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Diese haben einen erzieherischen Effekt, denn steht ein Feuerwehrauto neben dem falsch geparkten Fahrzeug, ist das etwas anderes als ein Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes, der ein Knöllchen an die Windschutzscheibe klemmt. Andreas Rogge appelliert: „Viele Anwohner schauten am Freitag aus den Fenstern, ich wünschte, der Lerneffekt hält lange an. Denn bedenkt immer: Es kann bei jedem brennen!“

Wer Geld, Kleidung oder Mobiliar spenden möchte, erhält nähere Infos auf den Facebookseiten von Anika Backhaus und „Erfurt Borussen“.