Falschparker greift Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Erfurt an

Erfurt. Ein erzürnter Autofahrer hat in Erfurt zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen. Die Polizei musste eingreifen.

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Erfurt auf zwei 36 und 45 Jahre alte Mitarbeiter des Ordnungsamtes losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zuvor als Falschparker aufgefallen. Nachdem der 50-Jährige in der Thälmannstraße auf seinen Parkverstoß angesprochen wurde, erzürnte sich der Mann und beleidigte und bedrohte die beiden Amtsmitarbeiter.

Als der 36-Jährige ein Foto von der Parksituation machen wollte, stieß ihn der aggressive Autofahrer gegen die Schulter, um ihn davon abzuhalten. Eine Polizeistreife kam daraufhin zum Einsatz, um die Situation zu beruhigen.

Gegen den 50-jährigen Falschparker wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

