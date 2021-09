Familienpassangebot bei der Imago in Erfurt

Erfurt. Mit viel Farbe geht es in Erfurt am 10. September in der Jugendkunstschule Imago rund.

Ein Familienpassangebot macht die Jugendkunstschule Imago am Freitag, 10. September. In der Zeit 15 bis 17 Uhr sind die Ateliers am Juri-Gagarin-Ring 111 für praktische Erlebnisse mit viel Farben für Familien geöffnet. Hier besteht die Möglichkeit, mit Farben aktiv zu werden und bestenfalls eine schöne Arbeit sein Eigen zu nennen. Um den Hygieneauflagen entgegen zu kommen, wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 0361 / 5 62 57 44.