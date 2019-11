Fanta 4 spielen im nächsten Sommer auf dem Domplatz in Erfurt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fanta 4 spielen im nächsten Sommer auf dem Domplatz in Erfurt

Die Nachfrage nach den Jubiläumskonzerten „30 Jahre Live“ der Fantastischen Vier ist groß: Für die ausverkauften Shows in München, Hamburg und der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena sind bereits Zusatzkonzerte im Vorverkauf, ebenso komplett ausverkauft sind Berlin und Frankfurt.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, geben Die Fantastischen Vier jetzt weitere Termine unter anderem in Erfurt bekannt. Wie der Konzertveranstalter Inmove mitteilt, spielen die Fantas am 15. August 2020 auf dem Domplatz. Mit dabei haben sie 30 Jahre Hits und Special Guests wie Gentleman, Flo Mega, DJ Thomilla.

Der Vorverkauf für die neuen Shows startet am 25. November um 12 Uhr. Tickets für alle Shows in Deutschland sind in allen Aldi-Filialen, auf aldi-tickets.de und diefantastischenvier.de erhältlich.

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Konzert-Highlights 2020 in Thüringen 2020 treten viele Stars auf den Bühnen Thüringens auf – so auch die Ärzte am 5. Dezember in der Erfurter Messehalle. Einige Konzert-Highlights gibt es hier im Überblick. Foto: Kirsten Neumann / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Kat Frankie: Am 9. Januar in der Alten Oper Erfurt. Foto: Franziska Gräfenhahn Stimmen Sie ab 8 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Adel Tawil tritt am 14. Januar 2020 in der Erfurter Messehalle auf. Foto: Britta Pedersen / dpa Stimmen Sie ab 8 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Münchener Freiheit: am 18 Januar im Erlebnisbergwerk Merkers. Foto: Tino Zippel / MGT Stimmen Sie ab 6 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Max Raabe und das Palast Orchester: am 19. Januar in der Messehalle Erfurt. Foto: Michael Kremer Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Jeanette Biedermann gibt am 29. Januar eine Konzert im HsD Erfurt. Foto: Peter Riecke / MGT Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Silbermond: am 4. Februar in der Erfurter Messehalle. Foto: Britta Pedersen / dpa Stimmen Sie ab 6 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Die Kelly Family: am 9. Februar in der Messehalle Erfurt. Foto: Jens Kalaene / zb/dpa Stimmen Sie ab 6 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Oonagh: am 13. Februar in der Alten Oper Erfurt. Foto: Marco Kneise / MGT Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Götz Widmann tritt am 14. und 15. Februar im Museumskeller Erfurt auf. Foto: Sascha Willms / MGT Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Sarah Lesch: am 15. Februar in der Alten Oper erfurt. Foto: Peter Cissek / MGT Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Kontra K: am 1. März in der Thüringenhalle Erfurt. Foto: Michael Kremer / SnapArt Stimmen Sie ab 7 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Das Konzert von Dieter Bohlen am 10. März in der Messehalle Erfurt ist abgesagt worden. Die Tournee soll auf 2021 verschoben werden. Foto: Henning Kaiser / dpa Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Andrea Berg tritt am 13. März in der Messehalle Erfurt auf. Foto: Jens Kalaene / dpa Stimmen Sie ab 16 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Knorkator: am 13. März im HsD Erfurt. Foto: Tom Wenig Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Peter Maffay & Band: am 15. März in der Messehalle Erfurt. Foto: Friso Gentsch / dpa Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Max Herre: am 19. März in der Alten Oper Erfurt. Foto: Britta Pedersen / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Simple Minds: am 20. März in der Thüringenhalle Erfurt. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Vicky Leandros: am 21. März in Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Foto: Gerald Matzka / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Nico Santos tritt am 27. März in der Sport- und Mehrzweckhalle in Schmalkalden auf. Foto: Heike Enzian / MGT Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Max Giesinger: am 29. März in der Erfurter Thüringenhalle. Foto: Alexander Prautzsch / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Keimzeit: am 4. April im HsD Erfurt Foto: Tom Wunderlich / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Die Prinzen: am 13. April in der Alten Oper Erfurt. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Johannes Oerding: am 18. April in der Thüringenhalle Erfurt. Foto: Sigrid Aschoff / MGT Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Subway to Sally: am 18. April im Vachwerk in Vacha. Foto: Britta Pedersen / dpa/lbn Stimmen Sie ab 6 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Albert Hammond: 26. April in der Alten Oper Erfurt. Foto: Peter Cissek Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Semino Rossi tritt am 30. April in der Sparkassen Arena in Jena auf. Foto: Jens Lehnert / MGT Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Santiano: am 30. April in der Messehalle Erfurt. Foto: Marco Kneise / MGT Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Semino Rossi: am 1. Mai in der Vogtlandhalle Greiz. Foto: Alexander Volkmann / MGT Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Alex Christensen & The Berlin Orchestra: am 5. Mai in der Messehalle Erfurt. Foto: Jens Kalaene / dpa Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Revolverheld: am 30. Mai beim Vitalpark Open Air in Heiligenstadt. Foto: Sven Hoppe / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Sting: am 16. Juni in der Messehalle Erfurt. Foto: Sascha Fromm / MGT Stimmen Sie ab 8 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Heinz Rudolf Kunze: am 20. Juni auf Burg Scharfenstein in Leindefelde-Worbis. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Fury in the Slaughterhouse: am 8. August auf der Creuzburg. Foto: Peter Steffen / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Sarah Conner tritt am 21. August auf der Festwiese in Apolda auf. Foto: Holger John Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Die Toten Hosen: am 21. August auf dem Erfurter Domplatz. Foto: Henning Kaiser / dpa Stimmen Sie ab 17 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Roland Kaiser: am 22. August auf dem Domplatz in Erfurt. Foto: Sebastian Kahnert / dpa Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Die Prinzen am 22. August auf Burg Creuzburg. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Matthias Reim: am 28. August auf der Burg Creuzberg. Foto: Christoph Schmidt / dpa Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen In Extremo: am 5. September auf Burg Scharfenstein in Leinefelde-Worbis. Foto: Theresa Wahl / MGT Stimmen Sie ab 11 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Maite Kelly: am 7. Oktober in der Messehalle Erfurt. Foto: Christoph Schmidt / dpa Stimmen Sie ab 6 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Heinz Rudolf Kunze: am 30. Oktober im Kulturhaus Gotha. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Ute Freudenberg und Band: am 31. Oktober im CCS - Congress Centrum Suhl. Foto: Norbert Kleinteich / OTZ Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Ute Freudenberg: am 1. November im Kulturhaus Gotha. Foto: Norbert Kleinteich / OTZ Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Roland Kaiser: am 12. November in der Messehalle Erfurt. Foto: Sebastian Kahnert / dpa Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Chris Norman: am 13. November in der Messehalle Erfurt. Foto: Alexander Volkmann Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Ute Freudenberg: am 15. November im Eichsfelder Kulturhaus in Heilbad Heiligenstadt. Foto: Norbert Kleinteich / OTZ Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Kerstin Ott: am 24. November in der Messehalle Erfurt. Foto: unsere Reporter / Agentur Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Ute Freudenberg und Band: am 27. November in der Alten Oper Erfurt. Foto: Norbert Kleinteich / OTZ Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Die Ärzte treten am 5. Dezember in der Erfurter Messehalle auf. Foto: Kirsten Neumann / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Die Amigos: am 6. Dezember in der Thüringenhalle in Erfurt. Foto: Bodo Schackow/dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Konzert-Highlights 2020 in Thüringen Angelo Kelly und Familie: am 9. Dezember in der Messehalle Erfurt. Foto: Ulrike Kern Stimmen Sie ab 4 Bewertungen