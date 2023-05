Fantastisch - Superhelden treffen sich in Erfurt

Erfurt. Das größte Comic-Fantreffen Mitteldeutschland, findet in Erfurt statt.

Ahri, die neunschwänzige Füchsin lockte genauso wie das Team der Ghostbusters, Sternenkrieger, Marvel-Superhelden, Jack Sparrow und andere Fantasiefiguren tausende Besucher in den Egapark. Cosplay, die Begeisterung in einen anderen Charakter zu schlüpfen, vereint eine große Gemeinschaft, die am Samstag und Sonntag das Gartenbaugelände stürmten. Die Comicpark ist für zwei Tage der Veranstaltungsort der größten Convention Mitteldeutschlands. Die schönsten Bilder sind hier in der Diaschau zu finden.