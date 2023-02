Faschings-Auszeit im Helios Klinikum: Erfurter Familien freuen sich über gesammelte Spenden

Erfurt. Seit 28 Jahren sammelt der Karneval Club Alach Spenden für Familien schwer kranker Kinder in Erfurt. Die gesammelte Summe ist in diesem Jahr besonders beachtlich.

Mit einer kleinen Abordnung besuchte der Karneval Club Alach (KCA) die „Villa Kunterbunt“ im Helios-Klinikum Erfurt. Trotz der Tatsache, dass diese Tradition bereits seit 28 Jahren besteht, war der Besuch nach der pandemiebedingten Pause von drei Jahren mehr als emotional, wie Ronny Junghanß vom KCA sagt. Gerade fünf kleine Patienten konnten an der kleinen Faschingsfeier mit ihren Eltern teilnehmen.

Sparschwein-Inhalt kam erst im Krankenhaus zum Vorschein

Neben Andreas Kunte mit seiner Gitarre überraschten auch die Gardemädels des KCA mit einem kleinen Programm die Kinder und Eltern, während der ehemalige Schatzmeister Thomas Ramsthaler gemeinsam mit der Senatorin Manuela Kolodzy das Geld im Beisein von Karin Allstädt vor Ort zählte. Wie in jedem Jahr wurde das Sparschwein erst in der Villa Kunterbunt für die Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt e. V. geschlachtet. Das Sparschwein wurde auch in diesem Jahr von der Firma Fayence- und Porzellan Manufaktur Reindel aus Erfurt angefertigt und für den guten Zweck gesponsert.

Spenden sollen vier Familien eine Auszeit schenken

Insgesamt kam eine Summe von 5191,12 Euro zusammen. Dazu kamen nochmals 572,42 Euro von der Senatorin aus der Sammelaktion ihrer Blumenscheune so dass insgesamt 5763,54 Euro übergeben werden konnten. Es ist geplant, mit diesem Geld mindestens vier Familien mit Geschwisterkindern einen gemeinsamen Aufenthalt außerhalb des Klinikums zu ermöglichen, um mal wenigsten für ein Wochenende als Familie zusammen sein zu können.

In diesem Sinne wird der Karneval Club Alach auch in der kommenden Session 2023/2024 wieder für diesen guten Zweck Spenden und gemeinsam mit seinen Gästen und Mitgliedern sammeln.