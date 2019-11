Jedes Semester kommen Studierende aus zahlreichen Ländern nach Erfurt, um ihr Auslandssemester an der Universität Erfurt zu verbringen. Im Wintersemester 2002 waren es noch 158 Gäste, deren Herkunftsländer noch in der universitätsinternen Statistik nicht verzeichnet wurden.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Studierenden, die es in die thüringische Landeshauptstadt zieht, stets gestiegen, sodass im Wintersemester 2018 schon 480 internationale Hochschüler an die Uni kamen. An einer Hochschule mit verhältnismäßig geringer Studierendenzahl unter der 6000er Marke ist das eine Zahl, die ins Auge fällt.

„Wir haben eigentlich nicht die klassischen Programme, die unsere Uni für einen Austausch besonders interessant machen, weil hier vor allem Geisteswissenschaften gelehrt werden“, wie Manuela Linde sagt. Die Leiterin des Internationalen Büros der Universität betreut seit vielen Jahren die internationalen Hochschüler und hat jeden der Studierenden mindestens kurz persönlich kennengelernt. „

Viele kommen her, um die deutsche Sprache zu lernen, aber das wird kontinuierlich weniger, weil Deutsch keinen so hohen Stellenwert mehr im internationalen Sprachraum hat. Heute ist es zeitgemäßer, Spanisch zu lernen“.

Vor allem das Bachelorstudium ist gefragt, wobei auch einige im Master nach Erfurt kommen, oder hier sogar auf ihre Promotion hinarbeiten. Hier ist der Master of Public Policy der Willy-Brandt-School ein besonderes Moment, da an dieser Universitätseinrichtung ausschließlich internationale Studierende lernen. „Dieser politikwissenschaftliche Studiengang wird oft von Pakistani wahrgenommen, die den Abschluss dann als Karrieresprungbrett in ihrer Heimat nutzen“, erklärt Linde. Zu DDR-Zeiten kamen Studierende aus Finnland

Ebenfalls an der Spitze der Länder mit den meisten Unigästen stehen China, Russland und Vietnam. Im Wintersemester 2004 waren es glatte 60 Studierende aus China, die an Seminaren bunt durch alle Studienrichtungen teilgenommen haben. Die vietnamesischen Kommilitonen seien laut Linde vor allem am Lehramtsstudium interessiert. „Auch Spanier kommen in den letzten Jahren häufiger, einfach um zu sehen, wie es in Deutschland ist. Das hat an dieser Stelle wahrscheinlich viel mit der dort angespannten gesellschaftlichen Situation zu tun“, wie die Leiterin des Internationalen Büros vermutet.

Aber auch Studierende aus Südamerika und Afrika finden jedes Semester den Weg nach Erfurt, um sich hauptsächlich in den staatswissenschaftlichen Studiengängen weiterzubilden. Trotz guter Deutschkenntnisse, die jeder ausländische Studierende nachweisen muss, finden es viele dennoch leichter, den Vorlesungen in englischer Sprache zu folgen, was im Fachbereich der Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zumindest für einen Teil der Veranstaltung seitens der Lehrenden angeboten wird. Innerhalb dieser ein bis zwei Semester in Erfurt reicht es nämlich nicht, nur anwesend zu sein. So werden in den heimischen Universitäten Vereinbarungen getroffen, wie viele Leistungen – sprich Seminare und Prüfungen – die jeweiligen Studierenden von ihrer Reise mit nach Hause bringen müssen.

„Es ist für jeden Einzelnen immer eine neue Herausforderung die wir zu stemmen haben, damit alles klappt. Es ist alles sehr bürokratisch. Aber es ist auch jedes Mal schön, wenn es wieder funktioniert hat und die internationalen Studierenden hier glücklich und mit guten Eindrücken studieren konnten. Und es sind jedes Semester neue Menschen, die man kennenlernt“, schildert Linde.

Übrigens war der Studierendensaustausch mit dem Ausland schon zu Zeiten der Pädagogischen Hochschule ein wichtiges Thema. Aus den Erfurter Partnerstädten wie Ostrawa oder Vilnius kam regelmäßig Besuch, doch auch seitab des „Ostblocks“ kamen Hochschüler aus Finnland zum Studieren nach Erfurt: „Die haben unser Lehramtsstudium beobachtet, und einige Sachen aus der Lehrerausbildung bei sich übernommen und ohne die ideologische Faktoren bis heute behalten“, wie Manuela Linde sich erinnert.