Die Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ spielt am Freitag auf der Messe.

Punk-Rock aus dem Norden „Feine Sahne Fischfilet“ in der Messehalle Erfurt: Die Evag bietet einen Extra-Service

Erfurt Die Punk-Rockband aus dem Norden ist ein Garant für heiße Liveshows. Für das Konzert am Freitag stellt die Evag extra Trams bereit.

Entspannt und bequemt. Das sind bestimmt keine Worte, die zum Konzert der Punk-Band „Feine Sahne Fischfilet“ passen. „Weil‘s jeden Tag brennt“ ist die Tour überschrieben, was auch in Erfurt am Freitag einen heißen Abend erwarten lässt. Vielleicht ein guter Grund, die Anreise entspannt mit den „Öffis“ zu planen. Innerhalb von Erfurt haben die Verkehrsbetriebe (Evag) sich darauf eingestellt.

Fans sollten daran denken, Tickets zu lösen

Auf der Stadtbahn-Linie 2, die aus der City zur Messe fährt, werden laut Evag ab 18 Uhr bis zum Betriebsende Großzüge eingesetzt. Nach dem Ende der Veranstaltung stehen Zusatzbahnen an der Haltestelle bereit.

Allerdings sollten die Fans unbedingt beachten: Bei diesem Konzert gilt die Eintrittskarte nicht als Fahrkarte. Fahrgäste benötigen für Busse und Bahnen vor Fahrtantritt ein gültiges Ticket. Die Evag empfiehlt die Nutzung der Ticket-App Fairtiq. Die aktuellen Fahrplan- und Ticket-Informationen sind über www.evag-erfurt.de