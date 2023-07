Felder brennen vor den Toren Erfurts

Erfurt. Die Wirkung des Regens hält nicht an. In Stotternheim und im nicht weit von Erfurt gelegenen Andisleben muss die Feuerwehr Feldbrände löschen.

Ein Feldbrand bei Stotterheim rief am Montagnachmittag gleich mehrere Feuerwehren der Stadt auf den Plan. Gegen 13 Uhr eilten Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Wehren aus Stotternheim, Kerspleben sowie Dittelstedt an den Brandort.

Gefahr von Böschungsbränden steigt wieder an

Wie die Einsatzleitung der Feuerwehr sagte, geriet eine größere Fläche in Brand. Das Feuer schlug wegen des starken Windes sogar auf die andere Straßenseite über. Die Gefahr solcher Brände steigt trotz der Niederschläge der vergangenen Tage wieder an. So beträgt der so genannte Graslandfeuerindex derzeit 1, was im Vergleich zur vergangenen Woche mit 4 noch gering erscheint. Aber – wie der Fall Stotternheim zeigt – ungeachtet des niedrigeren Wertes zur großen Vorsicht mahnt. Laut Feuerwehr war der Einsatz gegen 14.30 Uhr beendet. Wie die Einsatzzentrale aber sagte, gab es am frühen Abend den nächsten Hilferuf aus Andisleben, wo auch ein Feld in Brand geraten ist.