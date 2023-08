Ferien in Erfurt: Samariter und Superhelden in der Lego-Welt

Erfurt. Von E-Sport über Kochen bis zu Lego-Konstruktionen reicht das Ferienprogramm. Zum Erfurter Reglersommer ist immer was los.

Hier entsteht eine Schlucht, in welcher der Held gefangen gehalten wird. Sein „Verbrechen“: Er hatte einem Ausländer geholfen. Dort wächst ein Haus am Waldrand. Elias setzt Batman und den Superhelden in Szene. Der Neunjährige meldete sich gemeinsam mit seinem Freund für das Lego-Projekt innerhalb des Feriensommers des Fördervereins der evangelischen Reglergemeinde an. „Alles, was er wolle“ könne er beim kreativen Gestalten der Lego-Welt umsetzen und seinen Gedanken freien Lauf lassen, erzählt der Erfurter.

Kurze Videofilme entstehen zu den Phantasiebauten

Zu allen Phantasiebauten wird jeweils ein kurzer Videofilm gedreht, so dass zwei Medien geschickt miteinander verwoben werden. Als Hintergrund spielt die biblische Geschichte vom „Barmherzigen Samariter“ eine Rolle. Die Teilnehmer der fünf Projekte des nunmehr fünften Regler-Feriensommers stammen jedoch keineswegs nur aus christlichen Elternhäusern. Das Angebot richtet sich an alle Erfurter Kinder und Jugendlichen. Einer komme sogar aus Marbach, andere vom Moskauer Platz und Berliner Platz, ließ Eva-Maria Beck wissen, die für das Lego-Projekt in dieser Woche den Hut aufhat.

Die Gemeindepädagogin (verantwortlich für die Regler- und die Kaufmannskirche) betreut zum ersten Mal das sommerliche Kinder- und Jugendvorhaben. Acht- bis Fünfzehnjährige meldeten sich diesmal an; pro Gruppe werden zwölf Plätze vorgehalten. Die Legosteine stellten Privatpersonen zur Verfügung beziehungsweise wurden ausgeliehen.

Von Breakdance bis zum Kochen reicht das Programm

Für das Musikprojekt in der ersten Ferienwoche gab es allerdings nur eine Anmeldung, sodass es ausfallen musste. So wurden aus sechs Angeboten nur fünf ab der zweiten Ferienwoche. Die einwöchigen Kurse reichen vom Kochen und E-Sport über Kunst bis zum Breakdance. Für Letzteren ab 14. August sind sogar noch Anmeldungen möglich (kontakt@reglersommer.de).

Jan-Phillip Miediek wuchs selbst mit Legosteinen auf. Der Gemeindepädagoge aus dem Predigerkeller weiß zahlreiche Helfer hinter sich, unter anderem aus der Evangelischen Jugend und von früheren Projekt-Teilnehmern. Ihm zur Seite steht auch ein FSJ-ler, der mit dem Reglersommer seinen Dienst antrat.

Er staunte über den Einfallsreichtum der jungen Leute und darüber, wie geschickt sie mit den zwei Medien umzugehen wissen. Die Videosequenzen sollen in einem der nächsten Gottesdienste in der Reglerkirche gezeigt werden.