Polizei muss Mann überwältigen - Schafe behindern Bahn - Schwerer Unfall auf B 86

Schafherde behindert Bahnverkehr

Mittwochmittag sorgte eine Herde Schafe für Behinderungen im Bahnverkehr. Die fünf Tiere waren bei Stotternheim ausgebüchst und entschieden sich kurzerhand für einen Spaziergang entlang der Bahngleise. Der Zugverkehr verringerte auf der Strecke vorsorglich die Geschwindigkeit.

Der Erfurter Polizei gelang es nach etwa 20 Minuten gemeinsam mit der Feuerwehr die Tiere einzufangen. Inwieweit der Ausflug der Tiere zu Verspätungen bei der Bahn geführt hat, ist nicht bekannt.

Ein Schwerverletzter und B 86 gesperrt nach Unfall

Zwei Autos waren am Dienstagmorgen in Weißensee in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein 56-jähriger Peugeot-Fahrer wollte auf der Straußfurter Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Suzuki, so dass beide Autos zusammenprallten. Der 61-jährige Suzuki-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, der 56-jährige Peugeot-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden, der auf insgesamt 16.500 Euro geschätzt wird. Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die B 86 musste für eine knappe Stunde voll gesperrt werden.

Festgefahrener Multicar: Polizei muss Mann überwältigen

Ein Multicar ist einer Polizeistreife Dienstag früh auf einem Feldweg bei Dermsdorf aufgefallen. Der Fahrer versuchte durch Vor- und Rückwärtsfahren das festgefahrene Fahrzeug aus dem Schlamm wieder frei zu bekommen, jedoch vergeblich.

Die Polizisten nahmen das Fahrzeug und den Fahrer genauer unter die Lupe. Hierbei stellte sich heraus, dass der 30-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem war das Multicar auch nicht zugelassen. Der Fahrer roch so stark nach Alkohol, dass er sich einem Atemalkoholtest unterziehen sollte. Jedoch reagierte der Mann beleidigend und aggressiv. Er musste zu Boden gebracht werden, bis bei ihm die Handschellen klickten.

Bei seiner Durchsuchung kamen auch die Autoschlüssel eines BMW zum Vorschein, der ebenfalls ohne Kennzeichen in unmittelbarer Nähe stand und offenbar zu ihm gehörte. Der 30-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Er bekam u.a. wegen Urkundenfälschung, Beleidigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eine Anzeige.

Reichlich Beute in Erfurter Keller

Große Beute machten Einbrecher in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße. Die Täter brachen sieben Kellerboxen auf und gelangten so an zwei Bohrmaschinen, zwei Mountainbikes und ein Rennrad im Gesamtwert von fast 2.000 Euro. Vermutlich brachen die Täter zu Wochenbeginn unbemerkt in das Haus ein.

Fahrrad samt Anhänger vor Schule verschwunden

Ohne Skrupel ging ein Dieb am Dienstag vor einer Schule in der Vilniuser Straße ans Werk. Er stahl ein Fahrrad mit Kinderanhänger. Der Besitzer hatte das Gespann morgens extra zweifach gesichert an einem Treppengeländer angeschlossen. Als er am Nachmittag zurückkam, lagen nur noch die durchtrennten Schlösser da. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem schwarzen Fahrrad und Anhänger im Wert von rund 1.500 Euro ein.

Trotz drei Mal „Rot“ und mit reichlich Alkohol gefahren

Drei auf „Rot“ geschaltete Ampeln hat eine Fahrradfahrerin am Dienstag in der Stauffenbergallee völlig ignoriert. Sie fuhr obendrein in Schlangenlinien. Daraufhin wurde sie angehalten und kontrolliert. Das Ergebnis der Alkoholmessung überraschte die Polizisten nicht. Das Messgerät zeigte über 1,6 Promille an. Die 20-Jährige musste zur Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle kommen und bekam eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.