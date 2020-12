Ein Großteil der Arbeiter, die an der 1000. Lok mitgebaut haben, waren in Gispersleben beheimatet. Vor der Übergabe der Lokomotive mit der Betriebsnummer Erf 2601 an die Eisenbahndirektion Erfurt wurde sich zum Gruppenbild aufgestellt.

Erfurt. Interessengemeinschaft Bahnhof Gispersleben erinnert an Jubiläum vor 100 Jahren in Lokomotivfabrik Hagans.

Der 17. Dezember dürfte bei den wenigsten Erfurtern als besonderer Tag im Kalender stehen. Zumindest in diesem Jahr sollte er es aber. Denn vor 100 Jahren wurde an diesem Tag in Erfurt Industriegeschichte geschrieben – und gefeiert. Am 17. Dezember 1920 wurde die 1000. Lokomotive aus der Lokomotivfabrik Hagans in Dienst gestellt, eine Heißdampf-Personenzuglokomotive des Typs P8.