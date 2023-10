Feuer und Flamme für eine Berufsausbildung in Erfurt

Erfurt. Die 24. Ausbildungsmesse der Erfurter Stadtwerke startete am Mittwoch im Atrium.

Ausbildungsmöglichkeiten, Duale Studiengänge und vieles mehr können Schüler und alle anderen Interessierten auch dieses Jahr wieder bei den Stadtwerken entdecken. Während der 24. SWE-Ausbildungsmesse wird bis Freitag das Atrium in der Magdeburger Allee zum Mittelpunkt der Berufsorientierung. Hier können auch die Jugendlichen Elektroniker-Azubi Lennart Roth (im Bild) bei der Arbeit an Starkstromleitung und Gasbrenner über die Schultern schauen und mit Fragen löchern. Auch an über 30 weiteren Ausstellerständen und in der Fahrzeug- und Technikschau können Beispiele aus der berufspraktischen Ausbildung begutachtet werden.