Feuerwehr befreit verletzten 70-Jährigen aus Auto

Erfurt. Bei einem Unfall in Erfurt ist am Mittwoch ein Rentner verletzt worden. Der Mann musste aus seinem umgekippten Fahrzeug befreit werden.

Bei Unfall in der Konrad-Zuse-Straße ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer verletzt worden. Laut Polizei war der 70-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache gegen 9 Uhr mit einem parkenden Hyundai am Fahrbahnrand zusammengestoßen. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über seinen Land Rover und der Wagen kippte auf die Seite.

Der 70-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

