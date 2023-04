Feuerwehr in Erfurt rückt zum Anger 1 an

Erfurt. Kurzzeitig ist am Mittwochnachmittag die Zufahrt zum Anger 1 blockiert. Grund ist ein Feuerwehreinsatz.

Mit großem Aufgebot rückt die Feuerwehr am Mittwochnachmittag am Einkaufszentrum Anger 1 an. Zwei Fahrzeuge biegen in die Zufahrt zum Parkhaus ein. Weitere Fahrzeuge sichern am Juri-Gagarin-Ring das Geschehen ab.

Einsatz ist nach wenigen Minuten vorbei

Der Einsatz dauert aber nur wenige Minuten. Zwei Einsatzkräfte gehen mit einer Axt im Gepäck in Richtung Parkhaus. Nach kurzem Check der Lage kehren Sie zurück und beordern die Feuerwehren mit ihren Besatzungen zurück in die Feuerwachen. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, aber offensichtlich gab es keinerlei wirkliche Gefahr – weder im Parkhaus noch im Einkaufszentrum selbst. Zuletzt war die Feuerwehr hier im Einsatz als die Fassade einen Treppenhauses auf dem Parkhausdach gebrannt hatte.