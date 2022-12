Feuerwehr rückt zweimal an einem Tag aus – Ehepaar und Hund gerettet

Erfurt. Polizei und Feuerwehr mussten an einem Tag gleich zu zwei Brandfällen in Erfurt ausrücken. Das war passiert.

Am Dienstag hat eine 74-jährige Frau in Melchendorf zur Mittagszeit ihr Essen auf dem Herd unbeaufsichtigt gelassen. Der Topf fing schließlich Feuer. Als die Frau einen versuchte, das Feuer zu löschen, breitete sich der Brand weiter aus. Die Küche wurde vollkommen zerstört. Der Schaden wird laut Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. Die Frau kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Am Abend kam es zu einem weiteren Brand in einer Wohnung in Gispersleben. Das Wohnzimmer eines Seniorenpaares im Alter von 76 und 77 Jahren stand aus noch ungeklärter Ursache in Vollbrand. Das Ehepaar und der Hund wurden von der Feuerwehr gerettet. Beide Ehepartner erlitten durch den Rauch leichte Verletzungen. Die Wohnung ist gegenwärtig unbewohnbar. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, wie hoch die Summe des Sachschadens ist.

