Feuerwehr rückte deutlich öfter aus als im vergangenen Jahr

Mit dem Licht kam an Heiligabend nicht nur die Hoffnung auf Frieden in die Leitstelle, sondern mit Oberbürgermeister Andreas Bausewein und Ordnungsdezernent Andreas Horn auch die Hoffnung auf eine neue Fahrzeughalle. Er werde das Thema 2020 im Blick haben, versprach das Stadtoberhaupt. In der letzten Sitzung hatte der Stadtrat ohne Gegenstimmen den Weg für eine neue zentrale integrierte Leitstelle freigemacht. Eine Leitstelle, von der wie bisher Erfurt und Sömmerda und zukünftig auch Weimar und das Weimarer Land disponiert werden sollen. Dazu gibt es Geld vom Land und dieses Geld könnte auch beim Bau einer dringend benötigten Fahrzeughalle nützlich sein. Schließlich: Die Leitstelle muss im ersten Obergeschoss errichtet werden, aus Sicherheitsgründen darf sie nicht ebenerdig sein.

Das Jahr 2019 brachte zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr mit sich. Zu 815 Brandeinsätzen wurde ausgerückt, die Einsätze des Dezembers, also auch der Brand in der Rembrandtstraße, sind in der Statistik nicht enthalten. Zum Vergleich: 2018 waren es im selben Zeitraum 752 Brandeinsätze. Auch die Zahl der Hilfeleistungen stieg von 1552 auf 1645 an, ebenso die Zahl der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren – von 891 auf 994. Deutlich anzumerken war den Kameraden an Heiligabend die Betroffenheit über den Tod des 37-jährigen Mannes, der sich bei dem Brand in der Rembrandtstraße zunächst auf das Dach des Hauses gerettet hatte und von dort mit der Drehleiter in Sicherheit gebracht wurde. Nachdem er in eine Spezialklinik geflogen worden war, verstarb er eine Woche später.

In 2019 konnten fünf neue Fahrzeuge beschafft werden, die Notfallbegleitung wurde 67 Mal zum Einsatz gerufen, die Schnelle Einsatzgruppe Rettungsdienst zweimal. Große Einsätze gab es beispielsweise im Februar auf dem Anger, als in einer Arztpraxis Essigsäure ausgetreten war. 45 Einsatzkräfte waren vor Ort, 13 Menschen wurden verletzt. Im Mai übten im Hauptbahnhof 314 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Polizei das Vorgehen nach einem Terroranschlag. Im Juli gab es einen großen Einsatz wegen Bettwanzen in der Prager Straße. Einen schönen, aber auch etwas traurigen Moment erlebten die Kameraden im August, als ihre langjährige Küchenfee, Elke Langner in den Ruhestand verabschiedet wurde. Doch das Heiligabend-Mittag fiel dennoch nicht aus, Würstchen und selbst gemachter Kartoffelsalat wurden serviert.

„Es war ein ereignisreiches Jahr“, resümierte Amtsleiter Tobias Bauer am 24. Dezember. „Auch 2020 warten einige spannende Aufgaben auf uns.“ Der Oberbürgermeister, Andreas Horn und Marion Walsmann dankten den Kameraden für ihr Engagement, und baten: „Kommen Sie auch 2020 alle gesund von Ihren Einsätzen wieder!“