Feuerwehr und Polizei sind zufrieden nach Befahrung

Erfurt. Wenige Verstöße am Wiesenhügel, Herrenberg und Drosselberg. Wohnungsbaugenossenschaft investiert viel in die Sicherheit.

Mehrere Einsätze pro Woche – im Frühling 2017 brannte es in den Kellern der Mehrfamilienhäuser in der Körnerstraße immer wieder. Und ausgerechnet hier, wo bekannt ist, wie wichtig es ist, dass die Einsatzwagen ihr Ziel erreichen, parkt an diesem Mittwochabend ein Transporter in der Feuerwehrzufahrt. Diese ist deutlich am Anfang und Ende gekennzeichnet. „Da haben wir keinerlei Skrupel, ihn abschleppen zu lassen“, sagt Feuerwehrsprecher Lars Angler.

Neben ihm steht Polizeihauptmeister René Kröner, er ist der Kontaktbereichsbeamte (Kobb) am Herrenberg. Die Halterabfrage ergibt: Der Transporter ist ein Mietwagen. Vielleicht weiß der Fahrer nichts von der Brandserie, doch Verkehrsschilder gelten für jeden überall. Später, bei der Auswertung der Feuerwehrbefahrung, berichten die Mitarbeiter vom Stadtordnungsdienst, dass der Abschlepper gerufen wurde, der Fahrer jedoch hinzukam. Teuer kommt es ihn dennoch zu stehen.

Die Feuerwehrbefahrung war die erste von vier in diesem Jahr. Wie immer dabei: das Drehleiterfahrzeug der Berufsfeuerwehr, die Polizei, Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes und des Verkehrsamtes sowie Andreas Horn, der Beigeordnete für Sicherheit und Umwelt. Ziel sind neben dem Herrenberg der Wiesenhügel und der Drosselberg. Auch Vertreter der Wohnungsbaugenossenschaft Einheit, die in diesem Areal eine Vielzahl von Wohnungen vermietet, sind angebunden.

Die Befahrung hat stets ein Hauptziel: Die Bevölkerung zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, nur dort zu parken, wo es erlaubt ist. Kurven, zu enge Straßen, Aufstellflächen für Feuerwehrautos und Zufahrten sind tabu. „Natürlich wissen wir um den Parkdruck. Und gerade jetzt in Coronazeiten, wo viele zu Hause sind, ist es noch mal enger mit Parkplätzen. Doch einem Feuer ist egal, ob Corona ist oder nicht“, sagt Andreas Horn. Allerdings sehe man von Knöllchen für die meisten Falschparker ab, sondern befestige stattdessen eine Karte mit der Aufschrift „Sie parken verbotswidrig“. „Sanktioniert wird heute nur, wo es zwingend notwendig ist, wo die Feuerwehr im Notfall nicht oder nur mit großem Rangieraufwand weitergekommen wäre.“

Der erzieherische Effekt, so betont auch Matthias Polten, zuständig für Verkehr in der Landespolizeiinspektion, sei bei diesen Befahrungen hoch und wichtig. „Wenn Hilfe notwendig ist, ist es wichtig, dass sie schnell ihr Ziel erreicht.“

An diesem Mittwoch zeigen sich die Autofahrer vorbildlich. Bei der Auswertung wird Andreas Horn abschließend sagen, dass dies die „entspannteste Tour“ war. Ein großer Teil der Kfz-Führer hielt sich an die Regeln. 13 wurden mündlich verwarnt, sechs schriftlich. Vor allem in der Tungerstraße und in der Carl-Zeiß-Straße hielt es mancher Autofahrer nicht so genau mit der Parkordnung.

„Die WBG Einheit ist sehr aktiv und nahm viel Geld in die Hand, um der Feuerwehr ein gutes Durchkommen zu ermöglichen“, sagt René Kröner. Wege wurden teils neu konzipiert, zusätzliche Schilder aufgestellt. Der Kobb ist viel im Viertel unterwegs. „In meinem Bereich verbrennt keiner, da bin ich rigoros.“ Er kennt seine Pappenheimer, Hartnäckige, die immer wieder falsch parken. Doch er ist ebenso hartnäckig – und die anderen Beteiligten der Feuerwehrbefahrungen auch.