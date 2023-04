Feuerwehreinsatz am Erfurter Hauptbahnhof: Zwei Männer lösen falschen Alarm aus

Erfurt. Feueralarm hat im Erfurter Hauptbahnhof für Aufregung gesorgt. Der Verkehrsknoten wurde evakuiert.

Ein Feueralarm hat Samstagabend gegen 22 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr am Erfurter Hauptbahnhof gesorgt. Der Verkehrsknoten wurde evakuiert. Wie die Polizei am Montag mitteilt, rückte die Feuerwehr mit zwei Löschzügen an.

Schnell wurde klar, dass es nicht brannte, sondern dass sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt hatte. Zeugen konnten zwei Männer so genau beschreiben, dass eine gemeinsame Streife der Landespolizeiinspektion Erfurt und der Bundespolizei die 21-Jährigen finden konnte, die den Alarm ausgelöst hatten.

Die jungen Männer hatten Alkohol getrunken und noch 1,46 und 0,74 Promille. Einen plausiblen Grund, warum sie den Alarm ausgelöst hatten, gab es nicht. Sie müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Neben der Anzeige erwartet die beiden Männer noch ein vermutlich hoher Gebührenbescheid.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.