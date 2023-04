Feuerwehreinsatz in Erfurts Innenstadt

Erfurt. Nahe der Krämerbrücke in Erfurt hat es am Mittwochabend gebrannt. Die Feuerwehr ging zunächst von einem Dachstuhlbrand aus.

Mitten in Erfurts Innenstadt hat es am Mittwochabend gebrannt. „Die Feuerwehr wurde 20.15 Uhr zu einem vermutlichen Dachstuhlbrand in der Gotthardtstraße gerufen, der sich jedoch als Brandereignis in einer Wohnung darstellte“, sagt Lars Angler.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer in der Wohnung bereits durch Bewohner gelöscht. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung belüftet und der Dachstuhl mit der Drehleiter kontrolliert.

Zwei Personen waren durch das Einatmen von Rauch leicht verletzt worden, konnten aber nach Sichtung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben. „Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar“, sagt Lars Angler.

Eingesetzt waren neben den beiden Löschzügen der Berufsfeuerwehr die Freiwilligen Feuerwehren Marbach und Gispersleben. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.